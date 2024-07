Háború helyett Senecával kampányolt a fideszes városvezető – 73 százalékkal győzött

Balaicz Zoltán zalaegerszegi fideszes polgármester tízéves városvezetői múlttal a háta mögött a szavazatok 73 százalékát szerezte meg, nála jobb eredményt csak a székesfehérvári Cser-Palkovics András tudott elérni a megyeszékhelyeket irányítók mezőnyében. Az eredmény hátterét elemző cikkünkhöz számos helyi közéleti szereplővel, politikussal és a polgármesterrel is beszéltünk. Akadt, aki a nevét vállalva, mások névtelenséget kérve válaszoltak a 24.hu kérdéseire.

A város ügyeit ismerő forrásaink elmondása alapján Balaicz Zoltán sikerét döntően a személyes karakteréhez fűződő választói észlelések befolyásolták:

semmilyen botrány nincs körülötte, tiszta embernek tűnik.

Barátságos, megnyerő személyiség. Az elöregedő városban a „fiú” szerepét játssza, de egyben a közösségek patrónusaként is mutatkozik.

Közösségi ember, aki mindig, mindenhová elmegy, ahová hívják. Rendszeresen egyeztet a vállalkozókkal, és általában mindenkivel szóba áll, aki hozzá fordul.

Politikai ellenfeleivel barátságos, ami persze összefügg azzal, hogy valódi veszélyt nem jelentenek rá.

Jól használja a médiát és a közösségi médiát (TikTok, Facebook, YouTube). A panaszokat nem visszaveri, hanem megértéssel fordul a segítséget kérőkhöz.

A hatókörén kívül álló politikai problémákat ügyesen kezeli. Az érzékeny témákban legtöbbször nem ő nyilatkozik, hanem kiszervezi az alpolgármestereknek. Előfordul, hogy miniszteri szintig is el tudja juttatni egy-egy kényes ügy kommunikációját.

Az idén 46 éves Balaicz Zoltán 2014 óta vezeti szülővárosát. A polgármestert közelről ismerő forrásunk azt mesélte: Balaicz gyermekkora óta tudatosan készült a politikai szerepre. Történészi és tanári végzettsége mögött valós műveltség áll, amit kamatoztat is a nyilvános megszólalásaiban. Szinte kivétel nélkül papír nélkül, szabadon beszél.

Pályafutása középiskolai tanárként indult, emellett felsőoktatási ügyekben a kezdettől aktívnak mutatkozott. A területen végzett évtizedes munkájáért később több egyetemtől is kitüntetést kapott. Polgármesteri munkáján túl jelenleg is a veszprémi Pannon Egyetemet fenntartó alapítvány felügyelőbizottságának elnöke.

Politikai pályakezdése szempontjából meghatározó személy volt az életében a Fidesz zalaegerszegi kötődésű néhai politikusa, Szalai Annamária, aki 2010-től a Nemzeti Hírközlési és Médiahatóság és a Médiatanács elnöke volt 2013-ban bekövetkezett haláláig. Szalai a 2000-es évek elején karolta fel a politikai pályára készülő fiatalembert Gyimesi Endre akkori fideszes polgármesterrel együtt. Felkérésükre Balaicz 2001-től a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány igazgatója volt.

A város polgármesterének 2014-ben választották meg először. A NER első ciklusában a botrányairól ismert Gyutai Csaba volt Zalaegerszeg polgármestere és egyben listáról bejutott országgyűlési képviselője is. Az új önkormányzati törvény miatt 2014-től a két funkció összeférhetetlenné vált. Gyutainak döntenie kellett. A helyben konfliktusosnak ismert szereplő végül a várospolitikát választotta, így az országgyűlési választáson már nem indult.

Visszaemlékezések szerint Gyutai nemigen vett részt a város közösségeinek életében, a fontosabb eseményekre többnyire népszerű alpolgármesterét, Balaicz Zoltánt küldte. A 2014-es önkormányzati választás előtt kiderült: a Fidesz-központ szándékától eltérően a helyi szervezet Balaiczot látná szívesebben polgármesterjelöltként. Ez valahogy Orbán Viktor környezetéhez is eljutott, Gyutai Csabát pedig az utolsó pillanatban félreállították. Nem sokkal ezután az állami pénzekkel gazdagon ellátott budavári Várgondnokság élén vigasztalódhatott, ám nem sokáig. Emlékezetes, hogy a Gyutai alá tartozó állami cégeknél hamar szabálytalanságokat tártak fel. Kiderült az is, hogy úgy költözött be egy Logodi utcai lakásba, hogy előtte a Várgondnokság Kft.-vel elvégeztette az ötmilliós felújítást, majd se bérleti díjat, se rezsit nem fizetett, sőt a lányának is jutott hasonló budavári bérlakás. Gyutai Csabának végül 2017-ben innen is távoznia kellett.

Forrásaink szerint nem véletlen, hogy Balaicz önmagát inkább a levéltáros-helytörténész Gyimesi Endre politikai örökösének tartja, aki 1994 és 2010 között volt a város polgármestere.

Az egyik legfontosabb, amit Gyimesi Endrétől tanultam, hogy az önkormányzati politika teljesen más, mint az országos. Egy 55 ezer fős közösségről beszélünk, ahol majdnem mindenki ismeri a másikat. Egy ilyen kis közösségben rendkívül fontos, hogy igenis szó szerint mindenkinek megadjuk a tiszteletet. Amióta polgármester vagyok, ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az ellenzékkel is normális viszonyban dolgozzunk együtt

– mondta a polgármester lapunknak.