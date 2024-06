Megszaporodtak a mentők elleni támadások, volt hogy a beteg késsel fegyegette megmentőit a mentőkocsiban

Komoly hangvételű bejegyzést, figyelemfelhívást tett közzé a Facebookon az Országos Mentőszolgálat: megelégelték, hogy egyre gyakrabban és egyre durvábban bántalmazzák a munkatársaikat, akik adott esetben épp életeket mentenek.

Mint írták, az elmúlt két hónapban több mint 20 esetben támadtak rá a bajtársaikra mentés közben: volt, hogy a hozzátartozók, de olyan is előfordult, hogy a beteg vált agreszzívvá.

Volt, hogy egy beteg kórházba szállítás közben kezdte késsel fenyegetni bajtársunkat, de legtöbbször ököllel, vagy lábbal estek neki a mentőknek, többször komoly sérülést okozva ezzel

– említették a leginkább kirívó eseteket.

Mivel ez a hivatásuk, mindennemű nehézség ellenére is az a dolguk, hogy ellássák a feladatukat, azt azonban most kiemelte a Mentőszolgálat, hogy a támadások, fenyegetések ellehetetlenítik a segítségnyújtást, ami akár életekbe is kerülhet.