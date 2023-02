Deutsch lekorruptozta a korrupciós listát összeállító Transparency Internationalt

„A világ egyik legkorruptabb szervezetének” nevezte Deutsch Tamás a Transparency Internationalt a Hír TV Európai Híradó című műsorában. Az Európai Parlament fideszes képviselőjét arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a Transparency International jelentése szerint Magyarország az EU legkorruptabb országa.

Az a helyzet, hogy a Transparencyt tokkal-vonóval a Soros György által alapított, Soros György által finanszírozott Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozza, és mindenben a Transparency International az őt finanszírozó Nyílt Társadalom Alapítvány politikai megrendeléseit teljesíti

– mondta a fideszes politikus, majd hozzátette, a rabló az, aki pandúr után kiált.

Deutsch szerint a Transparency International teljesen nyílt politikai korrupcióban, korrupt módon működik. Szerinte ezt bizonyítja az, hogy az Európai Parlament nemrég kirobbant korrupciós botrányáról nem szólnak egy szót sem, közben „a Soros-hálózat ismert magyargyűlölete és magyarellenessége okán, a megrendelőjük magyarellenes politikai kéréseit teljesítve azt hazudják, hogy az Európai Unió korrupció szempontjából legkomolyabb problémákat mutató országa Magyarország.”

Deutsch a Trasparency korrupciós listájának megjelenése óta több nyilatkozatot is adott a kormánysajtónak, amelyekben a brüsszeli korrupciós botránya miatt az EP vagyonnyilatkozati rendszerét támadta. A Fidesz EP-képviselője azt nehezményezte, hogy Brüsszelben eddig nem reagáltak arra a fideszes kezdeményezésre, hogy vezessék be az átláthatóbb magyar vagyonnyilatkozati szabályozást. (via Telex)