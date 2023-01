Káosz Dobogókőn, elakadt autók sora áll a hóban

Dobogókő felé ne induljatok! Elakadt autók, csúszós havas út. Szinte mindenki fordul vissza. Már vissza is dugó van. Áll a sor

– idéz egy kommentelőt a Budapestkornyeke.hu.

A lap a pomázi tűzoltóságot is idézi, akik azt írják, a Dobogókő felé vezető út a jegesedés miatt járhatatlanná vált, és baleset is nehezíti a közlekedést Esztergom felé, így arra is teljes az útzár.

A Dobogókőnél egyébként a képek szerint kifejezetten sokan vannak, a parkoló is tele van.

Volt, aki videót is posztolt a sorról: