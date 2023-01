ATV: Kötbérezhetik a gázzal spóroló önkormányzatokat

Elismerte az MVM, hogy egyes esetekben kötbért számolhatnak fel, ha a szerződésekben szereplő mennyiségektől eltérő földgáz-felhasználás történik – derült ki az ATV híradó riportjából.

A hírszolgáltató Újbuda példáján keresztül mutatta be ezt, de megjegyezték, hogy más önkormányzatok, sajtóhírek szerint például Miskolc is kötbérrel számolhat, ha spórolásra adják a fejüket. A takarékosságra a települési önkormányzatoknak előssorban a megemelkedő gázárak és az idei enyhe tél ad okot.

Kiderült: Újbuda már meg is kapta az első ilyen számlát 10 millió forintról.

László Imre újbudai polgármester azt mondta, azért kellene kifizetniük a plusz összeget, mert kevesebb gázt fogyasztottak el, mint amennyit előzetesen lekötöttek. Budapest legnépesebb kerülete a kormány kérésének megfelelően még tavaly spórolni kezdett az energiával, így a gázzal is. A polgármester szerint a takarékosságot leginkább az indokolja, hogy tizenötszörösére emelték az általuk vásárolt a gáz árát. Az önkormányzat jogi osztálya „jogi vis majornak” minősítette az esetet. Újbudán a közlés szerint mindenesetre arra készülnek, hogy amennyiben ténylegesen ki kell fizetniük a kötbért, akkor a kerület bírósághoz fordulnak.

A csatormának Holoda Attila energetikai szakértő is nyilatkozott az ügyben, ő azt mondta, a gáznagykereskedő, vagyis az MVM jogilag védhetően jár el a kötbérezéssel, ha vevői, az önkormányzatok nem használják fel a szerződött mennyiséget.

A kereskedő a nyári időszakban még elég drágán letárolta ezt a földgázt, és most hiába próbálná meg értékesíteni a piacon, ha most nézzük a mostani árakat bizony a nyári időszakban tapasztalt 200 eurohoz képest most olyan 60 70 euros ár van