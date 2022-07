„Rasszista kijelentéseket tett” – erős román reakciók érkeztek a hétvégi Orbán-beszédre

A Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke.

A többi között ez hangzott el Orbán Viktor idei tusványosi beszédében. A miniszterelnök ezt követően úgy fogalmazott: „Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni”.

Orbán tusnádfürdői beszéde sokakat felháborított, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke például úgy értékelt, „Orbán náci szövege kiír bennünket a becsületes népek világából”, Frölich Róbert országos főrabbi pedig leszögezte: „Csak egyetlen faj él e földön: a Homo Sapiens Sapiens. Ez a faj egy és oszthatatlan”.

Nemcsak itthon, de Romániában is kapott kritikát a magyar kormányfő. A Transtelex idézi a Digi 24 román hírtelevíziót, ahol úgy számolnak be a szombati beszédről, amelyben

Orbán Viktor rasszista kijelentéseket tett Tusványoson.

A médium úgy fogalmaz, hogy Orbán már évek óta hangoztat hasonlókat, de ezek a megjegyzések egyértelműen szélsőséges kifejezésekkel voltak megfogalmazva.

Az MTI arról tudósít, hogy a román külügyminiszter sajnálatosnak nevezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Románia területéről terjesztett olyan nézeteket, amelyekkel Bukarest nem tud azonosulni. Bogdan Aurescu a Digi24.ro hírportálnak adott hétfői interjújában elmondta: magyar részről – Orbán Viktor szombati előadását is beleértve – nem érte provokáció Romániát, a magyar kormánytagok nem érintettek olyan, Bukarest számára kényes kérdéséket, mint az “úgynevezett etnikai alapú” autonómia, vagy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek kollektív jogai (amelyeket Bukarest nem ismer el). Ugyanakkor Aurescu másfelől egyetértett a Digi24.ro riporterének felvetésével, aki szerint Orbán Viktor provokatív kijelentéseket tett az Európai Unióról, az európai szolidaritásról, és bírálta az Oroszország elleni szankciókat, illetve a nyugati értékeket. “Így igaz. És sajnálatos, hogy ilyen nézeteket Románia területéről terjesztenek a mindannyiunkat érintő mostani globális helyzet közepette, annál is inkább, hogy ezek a nézetek nem egyeznek meg a mi hivatalos álláspontunkkal, így világos, hogy nem érthetünk egyet velük. Hogy a fajokról szóló nyilatkozatokat ne is említsem, mert azok elfogadhatatlanok” – mondta a román külügyminiszter.

Alin Mituță román EP-képviselő is dühösen reagált Orbán megjegyzéseire. „Faji vagy etnikai ”tisztaságról„ beszélni, különösen egy olyan vegyes régióban, mint Közép- és Kelet-Európa, nemcsak téveszme, hanem veszélyes dolog is. Akárcsak Orbán maga” – írta a képviselő a Twitteren.

Paul Stănescu, a román kormánypárt főtitkára hétfőn a News.ro hírportál szerint egy magyar eredetű mondást idézett: addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér – idézi a kronikaonline.ro. A PSD főtitkára szerint a rendszeresen Tusnádfürdőre látogató magyarországi politikusok – akik egy másik állam területén vendégeskednek – politikai magatartása „híján volt a mondásból eredő bölcsességnek”. Azt is mondta a politikus: „egyértelmű leszek a magyar vezetők napokban tapasztalt nacionalista politikai kommunikációja kapcsán: Románia nem egy ugródeszka az Európa-ellenes és oroszbarát üzenetek számára, sem Orbán Viktor kormányfő, sem pedig a magyar kormány tagjai részéről.”