Berobbant a nyár: 22 fokos a Balaton

Meleg nyári idővel teltek az elmúlt napok, a vízhőmérséklet hamar megemelkedett és megkezdődött a strandszezon a Balatonon – írja az Időkép.

A Balaton átlagosan 20-22 fokos, a nyugati medencéjében melegebb a víz, Balatonlellén tegnap és ma is 22 fok feletti vízhőmérsékletet mértek. A hidegfront elvonultával a hétvégére szép, napos idő lett, a fürdőzők pedig hamar birtokba vették a balatoni strandokat. Volt, aki csak a lábát mártotta be, a késő délelőtti óráktól azonban egyre többen merészkedtek be a vízbe.