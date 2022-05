Meghosszabbították Fekete Dávid letartóztatását

Egy hónappal meghosszabbította a Győri Járásbíróság a több mint százmillió forintos kárt okozó csalással és sikkasztással gyanúsított Fekete Dávid letartóztatását.

A megalapozott gyanú szerint Fekete 2018 nyarától kezdődően nagy értékű gépkocsik adásvétele kapcsán követett el csalásokat és sikkasztásokat. Ezt követően, fenyegető anyagi helyzete miatt kölcsönöket vett fel magánszemélyektől is, illetőleg cégén keresztül egy banktól is.

Az összegeket ismeretlen célra fordította, majd az eladósodott cégét egy – általa is tudottan halálos betegségben szenvedő személynek – értékesítette. A gyanúsítás szerint ezt követően is folytatta azonban autókkal kapcsolatos tevékenységét, kölcsönöket is vett fel, s egy hatmillió forint és egy 7.5 millió forint értékű festményt is átvett értékesítésre, de nem tudott velük elszámolni.

Kapcsolódó Tagadja a bűnösségét, és újabb bűncselekményt követett el Fekete Dávid a gyanúsítás után Lakhatásra alkalmatlan helyen él a 100 milliót meghaladó károkozással gyanúsított énekes. Az ügyészség letartóztatást indítványozott vele szemben.

A Győri Törvényszék tájékoztatása szerint bíróság elfogadta az ügyész indítványát a tekintetben, hogy a gyanúsított jelenléte csak a legsúlyosabb kényszerintézkedéssel biztosítható, és az is valószínűsíthető, hogy a gyanúsított elérhetetlenné válna a hatóságok számára, ha szabadlábra helyeznék. Ezt pedig nem enyhíti az a tény sem, hogy az énekes már rendezte a lakóhelyével kapcsolatos körülményeit.

Ráadásul Fekete az első és folytatólagos kihallgatása között eltelt időben is követett el a korábbiakhoz hasonló bűncselekményeket, ezért esetében fennáll a bűnismétlés veszélye is.

A bíróság a nyomozás állására és a nyomozás érdekére figyelemmel az ügyész indítványával szemben csak újabb egy hónapra látta indokoltnak a letartóztatás meghosszabbítását. A bíróság döntésével elutasította Fekete szabadlábra helyezése, és enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására irányuló kérelmét A határozattal szemben a gyanúsított és védője és az ügyész is fellebbezett.