Nem érem el a háziorvosom, kihez forduljak? (x)

Ha bármilyen egészségügyi problémánk adódik, akkor a szokás szerint azonnal hívjuk a háziorvosunkat, vagy öltözünk és indulunk a rendelésére. Hétvégén azonban, illetve a járványhelyzet miatt megszaporodott feladatok miatt gyakran elérhetetlenek a körzeti orvosok, a rendelőbe is hosszabb utazással és még hosszabb várakozással jutunk el, ahová a koronavírus felbukkanása óta nem is szívesen megyünk.

Válaszok azonnal

Amennyiben rövid időn belül szeretnénk konzultálni valakivel a tüneteinkről, akkor erre kiváló a Dokio telefonos szolgáltatása. Bárki igénybe veheti, akinek valamilyen egészségügyi problémája vagy ezzel kapcsolatos kérdése van, esetleg szeretné megtudni, mit jelentenek az egyes értékek a laboreredményein és egyéb leletein. Az influenzás megbetegedésektől kezdve a kardiovaszkuláris tünetekig bármilyen általános egészségügyi kérdéssel fel lehet keresni a szolgáltatás orvosait, akik egy 15 perces konzultáció keretében segítenek megoldást találni a problémára. Ezzel rengeteg időt és energiát spórolhatunk, nem beszélve arról, hogy megnyugszunk és a stresszel nem okozunk további problémákat magunknak.

Kiút a leletek útvesztőjéből

A Dokio orvosai válaszolnak a feltett kérdésekre, szakszerű tanácsot nyújtanak a gyógyszerelésben, és a laborleletek értékelésében is segítenek – ehhez nem kell mást tenni, mint telefonon felolvasni a lelet értékeit. Az orvos elmondja, hogy melyik laborparaméter mit jelent, mire utalhatnak a normál értéktől eltérő eredmények, van-e valós ok az aggodalomra. Javaslatot tesz, hogyan lehet ezeket korrigálni, illetve amennyiben szükséges, akkor milyen szakorvoshoz forduljunk az eredményekkel.

Lépésről lépésre

Először válasszuk ki a dokio.hu honlapon a szolgáltatások menüpontban a telefonos konzultációt. Válasszuk ki a számunkra legszimpatikusabb orvost. Amennyiben a probléma speciális szakterületet igényel, akkor a telefonos konzultációs helyett a személyes szakorvosi konzultáció fül alatt keressük meg a megfelelő szakembert. Jelöljük meg a megfelelő időpontot, majd véglegesítsük a foglalást. A foglaláshoz egy gyors regisztráció szükséges, amit a SimplePay felületén történő fizetéssel zárunk. Ezután a Dokio orvosa felhív bennünket a megadott időpontban, és teljes figyelmét a kérdésünkre fordítva egy 15 perces, zavartalan orvosi konzultáció keretében segít a felmerült probléma megoldásában. A konzultáció díja 4990 Ft

COVID-19 tanácsadás

A Dokio orvosi csapatától hiteles iránymutatást kaphatunk a koronavírus betegségről és a védőoltással kapcsolatban is, például Dr. Apostol Jánost kifejezetten a COVID-19-cel kapcsolatos kérdésekkel is felkereshetjük. Ez azért is nagy segítség, mivel a tapasztalat azt mutatja, sok koronavírussal fertőzött beteg marad magára a panaszaival. Csak súlyos esetekben mennek ki házhoz az orvosok, a betegek viszont nem hagyhatják el az otthonukat, így a telefonos szolgáltatás nagy segítséget jelenthet számukra. Felmerülhetnek ráadásul olyan tünetek, amelyek kapcsán fontos, hogy rövid időn belül tanácsot kapjanak egy orvostól a kezelés további menetét vagy a tünetek súlyosságát illetően.