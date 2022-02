Hiába nyert pert a kirúgott kórházigazgató, a kórház a Kúriához fordul

Tíznél több billegő körzetet is eldönthetnének a külföldön élő magyarok az ellenzék javára, ha online is szavazhatnának, de már az is jelentősen növelné a részvételi kedvüket a választáson, ha kevesebbet kellene utazniuk a szavazáshoz. Ez derül ki a 21 Kutatóközpont tanulmányából, amely a szavazói hajlandóság mellett a pártpreferenciát is mérte a kivándorolt magyarok több százezres létszámú közösségének körében.