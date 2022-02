Tájékoztató kampányt indít a kormány a népszavazásról

A kormány tájékoztató akciót indít a népszavazásról, közölték péntek este a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán.

Úgy gondoljuk, hogy a gyermekek szexuális nevelésének joga kizárólag a szülőké, és nem az aktivista csoportoké. Számos európai kormány úgy hozott döntéseket ezen a téren, hogy nem kérte ki az állampolgárok véleményét. A magyar kormány biztosítja ezt a lehetőséget

– írták.

A posztban megjegyezték, „a népszavazáson való részvétellel kiállhatunk a gyermekvédelmi törvény, így gyermekeink védelme mellett. Ezért biztatunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a referendumon.”

A tájékoztató akció a hagyományos felületek mellett internetes felületeken is zajlik majd, rövidesen tájékoztató honlap is indul, jelentették be.