Így változik az életünk az újévben

Könnyebb lesz reklamálni, költözködni, jöhetnek a céges biciklik, többet mehetünk patikába és kevesebbet kell törleszteni, ami jól jöhet, ha ki akarjuk fizetni a minőségi változtatásokat végrehajtó iskolai menzákat. Összegyűjtöttük, milyen változások várnak ránk januártól.

Jótállás

A fogyasztók javára változnak a jótállás szabályai. Jelenleg, ha a vásárlástól már eltelt fél év, akkor a vevőnek kell bizonyítania, hogy a rendeltetésszerű használat során hibásodott meg a termék. Januártól ez az időszak egy évre bővül, vagyis addig a kereskedőnél van a bizonyítási teher. Mindez azt jelenti, hogy a vásárlók könnyebben tudják érvényesíteni szavatossági igényeiket a hibás termékeknél. Emellett bizonyos esetekben már az első cserét vagy javítást követően visszakérhető lesz a vételár, például, ha a hiba súlya ezt indokolja.

Jöhetnek a céges (e-)bringák

Adómentes béren kívüli juttatásként is adhatják a cégek a dolgozóknak a biciklit és az elektromos kerékpárt (legfeljebb 300 watt teljesítményűt), amit magáncélokra is lehet használni, nem csak munkába járáshoz. A kerékpárok nem kerülnek dolgozói tulajdonba, azok a céges flottát gyarapítják, viszont nem lesz akadálya, hogy céges bringával menjünk például családi kirándulásokra. Ez a juttatási forma kiterjed a közösségi kerékpárok bérlésére is, vagyis a munkáltató ezt is adómentesen adhatja a munkavállalóinak.

Könnyebb lesz a költözködők élete

Gyorsabb és egyszerűbb lesz az adatváltoztatásokkal kapcsolatos ügyintézés és a közművek átírása az adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével: a lakossági ügyfelek kezdeményezhetik, hogy okmányadataik változtatásairól elektronikusan kapjanak értesítést a velük szerződésben álló közművek és cégek, kiváltva a személyes ügyintézést. Így nem kell minden egyes szolgáltatóhoz elzarándokolni, ha például új lakásba költözünk. Ezzel a becslések szerint minden magyar átlagosan közel két óra ügyintézési időt spórolhat meg.

Kamatstop

Januártól százezreknek csökkenhet a törlesztője a kamatstop miatt. Ezt az intézkedést, amely október végi szinten rögzíti a kamatokat, Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. Október vége óta ugyanis több mint duplájára nőtt az irányadó kamat, ami alaposan megdobja törlesztőrészleteket. A kamatrögzítés június végéig lesz érvényben és 470 ezer hiteladóst érint. A kormányzati számítások szerint átlagosan havi 11 ezer forint megtakarítást jelent egy háztartásnál a kamatstop, ennyit emelkednének a törlesztők, ha nem rögzítenék a kamatot.

Könnyebb lesz babaváróval hitelt felvenni

Januártól a teljes 10 milliós babaváró kölcsön felhasználható lesz önerőként, amikor valaki jelzáloghitel segítségével vásárolna lakást. Ezzel valamivel több hitelt lehet felvenni. Eddig ugyanis legfeljebb a babaváró hitel 75 százalékát számíthatták be önerőnek.

Nem jön házhoz a gyógyszer

Jövőre nem hozhat a futár gyógyszert. A csomagküldő szolgálatoknak ugyanis megtiltották, hogy vény nélkül kapható gyógyszereket kézbesítsenek az otthon levő betegeknek. Az új szabályozás szerint csak gyógyszerész szakdolgozó viheti házhoz januártól a recept nélküli patikai termékeket. Ezzel lényegében megszűnik a gyógyszer-házhozszállítás, mert a patikáknak a plusz feltétel teljesítésére már nincs kapacitásuk.

Több magyar étel a menzákon

A diákok valószínűleg örülhetnek, mert az iskolai menzákon az ételek legalább 60 százalékát hazai forrásból kell elkészíteni, vagy úgynevezett rövid ellátási láncon keresztül (a mezőgazdasági üzem és a konyha között legfeljebb egy köztes szereplő lehet) kell az alapanyagokat beszerezni. A rendelkezés célja, hogy az iskolákban jobb minőségű és egészségesebb ételek kerüljenek a tanulók elé. Mindez a szülőket annyiban érintheti, hogy emiatt a becslések szerint 30–40 százalékkal növekedhetnek a menzai költségek.

Tanárok kényszerszabadságon



Január elejéig kaptak haladékot az eddig be nem oltott tanárok, hogy oltassák be magukat koronavírus elleni vakcinával. Azokat, akik nem tesznek ennek eleget, és orvosi igazolást sem tudnak felmutatni, és a miniszter sem adott nekik felmentést, fizetés nélküli szabadságra küldik. A pedagógus szakszervezetek szerint legalább 5 ezer tanár lehet, akik semmilyen körülmények között nem hajlandók beoltatni magukat, vagyis ennyi pedagógus eshet ki a rendszerből. Ez pedig súlyos csapás lehet az amúgy is jelentős tanárhiánnyal sújtott közoktatásra.