Orbán: lakossági kamatstopot vezetünk be

Rendkívüli bejelentést tett a miniszterelnök.

Októberi szinten rögzítjük a lakossági jelzáloghitelek kamatait

– jelentette be Orbán Viktor szerda délután Facebook-oldalán. A miniszterelnök hangsúlyozta, manapság egész Európa szenved a növekvő energiaáraktól. Magyarország ebben a helyzetben védekezik, védi a családokat, ami a miniszterelnök szerint abban is látszik, hogy emelték a minimálbért és a nyugdíjakat, valamint a kormány fenntartja a rezsicsökkentő politikáját és az üzemanyagoknál is rögzített árakat vezetett be.

De az infláció más területeket is érint, például a korábban felvett hitelek kamatait is, ezért új védelmi vonalat kell megnyitnunk, így lakossági kamatstopot vezetünk be.

Ennek értelmében a kormány október végi szinten rögzíti a jelzálogalapú hitelek kamatait. Az intézkedés január elején lép hatályba és az év első felének végéig tart.



A bejelentés időzítése azért elég szokatlan, mert Orbán éppen egy nappal korábban, kedden állt ki a sajtó elé, ő tartotta ugyanis a 2021-es év utolsó kormányinfóját. A miniszterelnök ekkor többek közt arról beszélt, hogy a vírus elleni küzdelemről és a gazdaság újraindításáról szólt az idei év, ami ugyan nehéz volt és gyötrelmes, de 2021-ben nem voltunk olyan eszköztelenek, mint tavaly. A legfontosabb bejelentés ugyanakkor mégis az volt, hogy Orbán Novák Katalin családügyi minisztert jelöli köztársasági elnöknek.

