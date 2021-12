Beköltözhetett a helyiek által vett lakókocsiba egy maglódi hajléktalan

Maglód jószívű lakói cirka egy hónapja összedobtak némi pénzt a település egyetlen hajléktalanjának, Szabó Györgynek, hogy egy lakókocsiban élhessen. Azonban az önkormányzat közterületre – jogszabályokra hivatkozva – nem engedte letenni a lakókocsit, magánterületet pedig senki sem ajánlott fel neki. Úgy tűnt, merev patthelyzet van.

Most végre megtört a jég, egy férfinek van egy maglódi ingatlana, ami leégett, lakhatatlanná vált, annak az udvarára költözhetett be Szabó György. Az első éjszakák kellemesek voltak elmondása szerint, jól szigetelt a lakókocsi, amit a civil összefogás tagjai normális padlóval, matraccal, szőnyeggel is elláttak. A lakhelyhez jutott férfi szeretne újra dolgozni, kerti vagy ház körüli munkákat vállalna – derült ki az RTL Klub Híradójának szerdai riportjából.