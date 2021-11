Jakab Péter: Fagyasszák be a benzinárat, vagy engedjék el az áfát!

Hetek óta foglalkozik a magas benzinárral Jakab Péter, a Jobbik elnöke, aki ma a Parlamentben szintén felhozta a témát.

Arról beszélt, hogyha „valaki ma megtankolja az autót 20 ezer forintért, abból tízezer forintot elvesz a kormány. Igen, ez nyerészkedés. Ne nyerészkedjenek tovább!” – fogalmazott Jakab, aki úgy folytatta, hogy megkérdezte: „most akarják beszedni azt a rengeteg pénzt, amit jövőre akarnak szétosztani a választások előtt? Most akarják összekalapolni a 13. nyugdíjra valót, vagy Kövér Laci bácsinak kell néhány gránátvető és tömegoszlató eszköz? Stadiont akarnak építeni, vagy magánkórházakat?”

Beszédében javaslatot tett arra, hogy „fagyasszák be a benzinárat, vagy engedjék el az áfát.” Azt is mondta, hogy “ahol a benzin drágul, ott minden drágul.” Szerinte egy ország képed el azon, hogy semmit nem tesznek a drágulás ellen, hozzátette: a kormány munkájához képest egy óvodás is többre képes, csak nem kap érte milliós fizetést. „Az árak megfékezésével törődjenek ne a Gyurcsányozással.”

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára reagált Jakab felszólalására. Dömötör felsorolta, milyen intézkedéseket hozott a kormány a járvány gazdasági hatásait orvosolandó. Ide sorolta, hogy jövőre 200 ezer forintra emelkedik a minimálbér, ami a kormány működésének kezdetén 73 ezer forint volt. Hozzátette: a családok akár több százezer forintos adóvisszatérítés kaphatnak. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje ezzel szemben támogatja a progresszív adózást – jegyezte meg. Szólt a 80 ezer forintos nyugdíjprémiumról és a 13. havi nyugdíj visszaépítéséről.

Az államtitkár elmondta, a magyarországi benzinárképzés szerint magasabb ár esetén automatikusan csökken az adó, de ettől függetlenül az árakat meghatározó legfontosabb tényező a világpiaci ár. Felidézte, hogy Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt semmilyen szociális szempontot nem tart indokoltnak, az árszabályozást pedig kommunista ötletnek tartja, mert szerinte mindenkinek éreznie kell az energiaárak emelkedését.