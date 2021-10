Márki-Zay Péter: Nem Gyurcsány, hanem az igazság jön el Magyarországra

Márki-Zay Péter a budapesti Anker közben tartott győzelmi beszédet vasárnap este, nem sokkal az után, hogy Dobrev Klára elismerte vereségét az előválasztáson. Márki-Zay mindenkinek megköszönte a támogatást, és kiemelte, hogy mint minden fontos pillanatban, most is ott áll mögötte a családja. Szerinte az ember úgy tud építeni, ha az alapok stabilak. Kiemelte, hogy Csongrád megyében az egyik legmagasabb volt a részvétel, ami számára megnyutató, „mert csak úgy mehet előre az ember, ha nem kell hátranéznie, mert a hátországa stabil.” Hódmezővásárhely sem lehet szabad addig, amíg Magyarország nem szabad – fogalmazott.

Márki-Zay külön megköszönte a Momentum támogatását, akik a saját interpretációjában Karácsony Gergely döntésével „nagyjából egyidőben, azt kicsit megelőzve” álltak ki mögötte, és megköszönte „a megtisztuló szocialista párt támogatását is.” Tóth Bertalant egyenesen Szapolyayhoz hasonlította, amikor felvette a fegyvert és kiállt a megtisztuló szocialista pártért.

Ellenzéket is váltottunk ma

– fogalmazott Márki-Zay Péter, külön kiemelve azokat, „akiket meg lehetett venni, meg lehetett zsraolni”. Úgy vélte, olyanokat kell maga mögött tudnia, akik tényleg el akarják számoltatni a bűnösöket jobb- és baloldalon egyaránt, mert „a korrupciónak nincsen színe”.

Beszélt Karácsony Gergelyről is, aki „rengeteg támadást fogott fel eddig”, amit ezentúl ő kap majd, de valójában ezek a támadások egy új Magyarország ellen szólnak. „Együtt, pártok és civilek kivívhatjuk hazánk új szabadságát” – mondta, hozzátéve:

új Magyarországot akarnak építeni, ahol a szeretet lesz az uralkodó, és ahol nem lehet többé gyűlöletkampány és politikusok zsarolása sem.

Ebben az új Magyarországban minden zsidót, meleget, cigányt, jobb- és baloldali embert szeretettel fogunk magunkhoz ölelni.

Az előválasztás sikerének azt tartja, hogy a 106 egyéni körzetben olyan közös képviselőjelöltek indulnak jövő tavasszal, akiket nem „füstös szobákban” választottak ki, hanem a választók választották ki őket. Szerinte csak „tiszta ellenzékkel”, a „tiszták koalíciójával” van esély jövőre leváltani Orbán rendszerét.

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint a választást nem ő nyerte, „ezt ti nyertétek meg” – mondta az összegyűlt közönségnek, hozzátéve: tőlük, mindannyiuktól kell félnie Orbán Viktornak:

Ti tudtok forradalmat csinálni, tőletek kell féljen a hatalom!

Márki-Zay sorban beszélt a Fidesz ügyeiről, amiket szerinte el kell mondani mindenkinek. Ezek közé tartozik az, hogy a Fidesz kommunistázik, miközben állandóan leszavazza az ügynökakták nyilvánosságra hozását, és az is, hogy Kaleta Gábort 19 ezer pedofil pornókép után is hazamenekítette a Fidesz. Ide sorolta Szájer József ügyét is.

Biztos abban, hogy az ellene irányuló lejárató kampányok csak most kezdődnek igazán, és fideszes informátorai szerint „már eddig 50 milliót fektettek a lejáratásomba”.

A következő időszak legfőbb feladata Márki-Zay szerint az, hogy „eljuttassuk az igazságot a legkisebb faluba is”, minden postaládába.

Meg kell győzni minden magyar falu lakóját, hogy nem Gyurcsány, hanem az igazság fog eljönni Magyarországra

– mondta.

Az előválasztás második fordulóját Márki-Zay Péter nyerte, így ő lesz Orbán Viktor kihívója a jövő tavasszal esedékes országgyűlési választáson. A második forduló eredményeit élő közvetítésünkben olvashatja: