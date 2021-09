Dobrev Klára: Nincs még vége!

Megmozdult az ország, hogy leváltsa a Fideszt, a Demokratikus Koalíció pedig megnyerte az ellenzéki előválasztást – így konferálták fel Dobrev Klárát csütörtök esete a szavazatok összeszámlálása után. A DK budapesti központjában igazi győzelmi hangulat uralkodott, amikor elsorolták a párt eredményeit, hozzátéve, hogy csak egy valakinek sikerült a DK-t felülmúlnia, mégpedig a DK miniszterelnök-jelöltjének.

Dobrev Gyurcsány Ferenc pártelnök társaságában érkezett az eseményre, ahol vastapssal fogadta a párt vezérkara.

Dobrev Klára első körben köszönetet mondott a riválisainak, kiemelve hogy szerinte nem a számítgatásokról, nem a gyűlölködésről szólt az előválasztás, és reményét fejezte ki, hogy a verseny továbbra is ilyen marad.

Nincs még vége, mi készülünk a második fordulóra, ami nagyon fog hasonlítani arra, amit eddig csináltunk, végigjártam az országot, ezt fogom ugyanígy folytatni, sőt a 20 ezer kilométerből áprilisra lesz 100 ezer is, meg nem állunk addig, amíg le nem győzzük Orbán Viktor rendszerét

– mondta Dobrev.

A miniszterelnök-jelölt a második fordulóra vonatkozó kérdésekre többször is megismételte, nem változtat a stratégiáján. Az esetleges Karácsony Gergely–Márki-Zay Péter összefogásról közölte, szerinte van helye a hatalomtechnikai megállapodásoknak is, de „ő nem így játszik”, továbbra is széles nemzeti koalícióban gondolkodik, amelyben mindenkinek lesz helye, „erre szövetkeztünk, erről szól az egész”.

Gyurcsány Ferenc arról beszélt, hogy a DK, amely az idén lesz 10 éves, az eddigi legnagyobb győzelmét aratta.

Hosszú volt az út a létezés elismerésétől a mai napig

– mondta, hozzátéve, szerinte a DK-nak az a titka, hogy integráló erő tud lenni, legnagyobb csoportként a közös politika középen van a helye. Erénye, hogy modern baloldali, zöld, liberális, konzervatív és régi vágású szocdem is egyszerre.