Ingyen volt a közterület a kormánybarát fesztiválnak Esztergomban

Ingyen kapta meg Esztergom belvárosát a Fox News-os Tucker Carlsont is vendégül látó fesztivál – tudta meg a Szabad Európa. Erre, mint írták, a járványhelyzet miatti különleges jogrend adott lehetőséget. Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere ugyanis saját hatáskörben hozott új rendeletet a város közterületeinek használatára vonatkozóan. A Hernádi által írt és elfogadott rendelet értelmében a polgármester kérelemre elengedheti a közterület-használati díjat, ha egy rendezvény Esztergom város és a régió lakosságának széles körét érinti. A polgármester a lap szerint a rendeletet június 14-én írta alá, és egy hónappal később már be is futott a kérelem, amely az esztergomi belváros jelentős részére kiterjedt.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) első fesztiválján, ahol a koncertek és bulik mellett olyan személyiségek is felbukkantak, mint Tucker Carlson, a jobbos amerikai tévésztár. A lap azt írja, az MCC Fesztet szervező Moonlight Event Kft. hat–tíz napra kért engedélyt, nyolc helyszínen összesen tizenháromezer négyzetméternyi területre.

A lap becslései szerint a lefoglalt területért mintegy 2,6 millió forintot kaphatott volna a város, vagyis ennyi bevételtől esett el az esztergomi önkormányzat.

A közterület-használati díj elengedése a lap szerint nemcsak azért aggályos, mert mind az MCC-nek, mind a Moonlight Eventnek lett volna miből kigazdálkodnia, hanem azért is, mert a rendezvényen kereskedelmi tevékenység is folyt, valamint a hajnalig tartó bulikra fejenként 2990 forintos napijeggyel illetve 6990 forintos bérlettel lehetett bejutni.

A rendezvényt megszervező Moonlight Event Kft. tulajdonosa Balásy Gyula, akinek két másik cége, a Lounge Design és a New Land Media a kormányzati kampányokat és állami cégek hirdetéseit tervezi, gyártja és jelenteti meg különböző felületeken.

A Moonlight 2017-es árbevétele alig haladta meg a négymillió forintot, ám 2018-ban a bevétel már majdnem elérte a 990 millió forintot, 2019-ben a 3,8 milliárdot. A céget a lezárásokkal terhelt 2020-as év sem vetette vissza, ekkor is 3,8 milliárd forint fölött volt a Moonlight Event bevételük. A kisebb fajta üzleti csodát részben magyarázhatja az is, hogy a céget Balásy 2018 októberében vette át.