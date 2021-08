Elérte a keleti országrészt a zivatarzóna

Csongrád-Csanád megyében már több mint ötven bejelentés érkezett a megyei műveletirányítási ügyeletre – közölte vasárnap délután a katasztrófavédelem. Cikkünk írásakor a tűzoltók több helyszínen dolgoznak a viharkárok felszámolásán.

Forráskúton leszakadt egy elektromos vezeték és tüzet okozott. Sándorfalván, a Pusztaszeri utcában villanyvezetékre dőlt egy fa. Mindkét helyszínre a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak ki. Mártélyról is több bejelentés érkezett villanyvezetékre dőlt fa miatt. A hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók vonulnak az esetekhez. Szegeden az Osztrovszky utcából, a Rigó utcából, a Gesztenye utcából és a Szív utcából is érkezett már bejelentés a kidőlt fák, a letört ágak és a leszakadt vezetékek miatt.

A legtöbb bejelentés Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Kistelekről és Makóról érkezett.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében is több helyszínen kérték már a tűzoltók segítségét viharkárok felszámolásához. Rövid idő alatt több mint száznegyven helyszínre riasztották a megye egységeit. Tiszaföldváron, a Kossuth téren egy nagy méretű fa kidőlt, amely akadályozza a forgalmat. A helyi önkormányzati tűzoltók eltávolítják a fát. Az Aranykert úton lakóházra, a Kőrösi Csoma Sándor úton úttestre dőlt fa eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét.

Szolnokon, a Lovas István utcában több faág akadályozza a forgalmat, a város hivatásos tűzoltói motoros fűrésszel eltávolítják. A Templom út és a Szapáry utca kereszteződésében platánfa ága akadályozza a gyalogos forgalmat, a város hivatásos tűzoltói megszüntetik a veszélyhelyzetet.

Tiszakürtön, a Fő utcában is kidőlt egy fa, a szarvasi hivatásos tűzoltók fűrésszel avatkoznak be. Mezőtúron, a Nagy Imre utcában egy tizenöt méteres platánfa ága garázsra dőlt, a mezőtúri hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre.

Már Bács-Kiskun megyében is dolgoznak az egységek a viharkárok felszámolásán. Katymáron, a Damjanich utcában autóra dőlt egy diófa, amely egy villanyvezetéket is megrongált. Az áramszolgáltatói szakemberei áramtalanították a vezetéket, a bácsalmási önkormányzati tűzoltók pedig motoros láncfűrész segítségével távolítják el a fát.

Kiskunmajsa több utcájába is riasztották a város tűzoltóit úttestre dőlt fák miatt. Kiskunfélegyházán, a Platán utcában és a Jósika utcában nagy méretű fa dőlt villanyvezetékre. A város hivatásos tűzoltói megkezdték a munkálatokat. Tiszakécskén, a Fő úton két parkoló autóra dőlt egy nagy méretű fa. A város önkormányzati tűzoltói dolgoznak a helyszínen.

A viharos időjárás okozta károk elhárításán dolgoznak Hajdú-Bihar és Békés megye tűzoltói is. Hajdú-Bihar megyéből több mint százötven bejelentés érkezett a megyei műveletirányítási ügyeletre. Berettyóújfaluban, a Népliget utcában egy tizenöt méteres fa ága leszakadt, két emberre rádőlt, ezért a helyszínre érkeztek a mentőket is. Az esetnél a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók eltávolítják a fát. A Kálvin téren lakóházra dőlt egy fa, a város tűzoltói motoros láncfűrésszel avatkoznak be. Debrecenben, a Szabó Kálmán utcában lakóházra és kerítésre dőlt egy fa, amelyet a város hivatásos tűzoltói távolítanak el. Hajdúnánáson, a Bocskai utcában villanyvezetéket szakított le egy faág. A hajdúnánási hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre.

Békés megyében közel hetven helyszínre riasztották már a tűzoltókat. Elsősorban Mezőkovácsházáról, Gyuláról, Vésztőről, Békéscsabáról és Szeghalomból érkeztek bejelentések. Mezőkovácsházán, a Bajcsy-Zsilinszky utcában járdára, míg a Széchenyi István lakótelepen garázsra dőlt egy fa. A város hivatásos tűzoltói vonultak ki a helyszínre. Békéscsabán, a Mag utcába, a Leiningen utcába, a Felsőnyomás tanyára és a Penza lakótelepre is riasztották a város tűzoltóit a viharkárok felszámolása miatt. A bejelentések folyamatosan érkeznek, mindkét megye tűzoltói dolgoznak a károk felszámolásán.