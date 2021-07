Nyomozást rendelt el az ügyészség Pegasus-ügyben

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség több feljelentés nyomán jogosulatlan titkos információgyűjtés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást a Pegasus-ügyben – áll az ügyészség csürtörtök délután kiadott szűkszavú sajtóközleményében.

A nyomozás feladata a tényállás, és annak megállapítása, hogy történt-e, és ha igen, milyen bűncselekmény

– fogalmaz az ügyészségi közlemény.

A Pegasus-ügy vasárnap vált ismertté, amikor megjelent a Direkt36 és a Telex közösen publikált cikke, amely egy nemzetközi tényfeltáró projekt részeként készült. Ez a cikk beszámolt arról, hogy több országban megfigyeltek célszemélyeket az izraeli NSO kibercég okostelefonok feltörésére alkalmas kémprogramjának segítségével.

A gyártó a szoftvert állítása szerint kizárólag állami szerveknek bocsátotta rendelkezésére, és csak terroristák vagy bűnözők leleplezésére felhasználható. A jelek szerint viszont számos országban, köztük hazánkban is, nemcsak az eredeti célnak megfelelően használták fel a Pegasus kémprogramot, hanem újságírókat, aktivistákat, ügyvédeket, politikusokat is megfigyelhettek vele. Az oknyomozó csapat Magyarországról 300 telefonszámot talált a célszemélyek listáján. Közöttük vannak újságírók, ellenzéki politikusok és üzletemberek is, némelyikük telefonjának vizsgálata során bebizonyosodott, hogy valóban feltörték a készüléket.

Franciaországban már két nappal ezelőtt hivatalosan vizsglálni kezdték az ügyet. A párizsi ügyészség a Mediapart című francia oknyomozó portál két újságírójának panasza nyomán indított nyomozást, ők azt állították, hogy a telefonjukat megfigyelték a Pegasus izraeli fejlesztésű kémszoftverrel.