Mert úszni jó! (x)

Támogassuk együtt a járvány miatt nehéz helyzetbe került amatőr úszóiskolákat!

A Procter&Gamble Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes úszónő támogatásával országos programot indít a világjárvány miatt működésüket hosszú időre szüneteltetni kényszerült és így a megszűnés határán álló amatőr, gyermekek oktatására szakosodott úszóiskolák támogatására.

A 2020-ban kezdődő Covid-19 járvány az egész világot kihívások elé állította, a személyes érintettségeken felül a sportszervezetek és egyesületek is kiemelten nehéz időszakot tudhatnak maguk mögött. Egyes amatőr úszóiskoláknak akár 9 hónapra is be kellett zárniuk, így jelentős anyagi bevétel nélkül maradtak. Már a pandémia első hullámát követően is több mint hatvan vidéki klub került a megszűnés szélére és számos kisgyermek esett el az úszni tanulás lehetőségétől hosszú időre.

Te hogyan segíthetsz?

A július 12-én induló kampány keretén belül bármilyen P&G termék Rossmann üzletekben és online drogériában történő megvásárlása gyermekeket oktató amatőr úszóiskolák és az oda járó gyermekek támogatásához járul hozzá, míg július 28-tól bármilyen P&G márkával a paraúszókat oktató úszóiskolákat segíthetik a vásárlók a Tesco üzletekben és a weboldalon.

A vállalat mindkét áruházlánccal folytatott kampányából 6-6 amatőr úszóiskolát szeretne támogatni, várakozásai szerint minimum hatmillió forint összeggel. „Elkötelezettek vagyunk a sport, azon belül is a gyermeksport támogatása iránt, és 11 éve kiemelt olimpiai partnerként különösen fontosnak tartjuk a nehéz helyzetbe került egyesületek és úszóiskolák felkarolását, ezért országos programot indítunk a támogatásukra.” – jelentette be Montague-Katus Adrienn, a P&G kereskedelmi marketing menedzsere.

Az úszóiskolák, klubok és egyesületek jelentkezését július 12-től a www.pguszas.hu, július 28-tól pedig a www.pgparauszas.hu weboldalon várják, ahol a program további részletei is olvashatók.

A program mellé állt Kapás Boglárka, olimpiai bronzérmes úszónő, akinek szívügye a gyermekúszás és az úszás, mint az egyik legegészségesebb sport népszerűsítésének támogatása.

„Mindig is szívemhez közelállónak éreztem a gyermekek sportra való nevelését, ami az egészségmegőrzésen túl mentálisan is sokat segít a lélek fejlődésében. – állítja Bogi. – Hiszem, hogy a sport megtanít az életre: a küzdésre, a nyerni és veszíteni tudásra, arra, hogy semmi sincs ingyen. A dobogóra is csak az jut fel, aki megküzd érte. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy a gyerekeknek legyen hol edzeni és felkészülni erre a nehéz, de csodálatos küzdelemre. A sport szerves része az egészséges életmódra való nevelésnek, ezért büszkén csatlakozom és segítem a kampány munkáját abban, hogy a gyermekúszással foglalkozó amatőr úszóiskolák is visszatérhessenek korábbi működési modelljükhöz.”

A P&G nemrégiben 2028-ig meghosszabbította 11 éve tartó worldwide partnerségét a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottsággal. Idei, nemrég bemutatott “A jóságod a te nagyságod” című filmjükben olyan sportolók és parasportolók előtt tisztelegnek, akik kiemelkedő jóságot, fair playt és a sport valódi emberi oldalát mutatták sportpályafutásuk során. A videó itt tekinthető meg.

További információk:

www.pguszas.hu

https://hu.pg.com/

https://olympics.com/athlete365/the-pg-athletes-for-good-fund/