NAV nyomozók előtt a büdöskommunistázó érdi fideszes 71 milliós kölcsönügylete

Úgy került oda, hogy az Átlátszó megírta, Vadai Ágnes rákérdezett, Polt Péter értékelt.

A Demokratikus Koalíció képviselője arra várt választ, vizsgálja-e az ügyészség Bács István 71 millió forintos tagi kölcsönének ügyét. Vadai Ágnes felidézte, az érdi fideszes „büdös kommunistának” nevezte az Átlátszó újságíróját, amikor azt firtatta, miért maradt ki a vagyonnyilatkozatából a saját cégének nyújtott tagi kölcsön.

A szövevényesnek tűnő ügyről az oknyomozó portál alapján mi is írtunk, s bár Vadai Ágnes szerint a tagi kölcsön most érdekesebb az egykori alpolgármester vehemens reakcióinál, korábban azokról is.

Polt Péter egyébként az ellenzéki politikus kérdését ezúttal is feljelentésként értékelte, azt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodához továbbította. Onnan áttették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Igazgatóságához. A hatóság a költségvetési csalás ügyében a feljelentés kiegészítését rendelte el, aminek a határideje június 11-e.