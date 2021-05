Dühös betegek hívogatják a háziorvosokat a védettségi igazolvány miatt

Valóságos rohammal szembesülnek a háziorvosok és asszisztenseik: azok a betegeik hívogatják őket, akik oltást kaptak, de kártyát nem. Közben nemcsak a páciensek, hanem orvosok és asszisztenseik is arról panaszkodnak, hónapok óta várják az oltást igazoló kártyájukat.

Már nemcsak azért keresik sokan háziorvosukat, hogy van-e Pfizer-vakcina, rengetegen telefonálnak afelől érdeklődve, hogy miért nem kapták meg az oltottságukat bizonyító védettségi igazolványukat. Csakhogy hiába, mert a háziorvosok nem látnak arra rá, hol tart az okmány kiállításának folyamata.

Már így is rátukmáltak a háziorvosokra minden munkát, éjjel-nappal dolgozunk, oltunk február óta, még hétvégén is. Most a nyakunkba varrják ezt is, hogy ha a beteg nem kapta meg az igazolványát, akkor az azért lehet, mert a háziorvos nem töltötte fel a rendszerbe az adatait. Épp az imént hívott megint egy beteg, az okmányirodából küldték el, azt mondták neki, hogy nálunk reklamáljon, mert nincs a rendszerben. Mi megnéztük, és látjuk, hogy fel van töltve a nevéhez minden adat. Folyamatosan küldik hozzánk a felháborodott embereket, már lincshangulat van

– panaszkodott lapunknak egy budai háziorvosi rendelő munkatársa, aki nincs egyedül.

„Rendszeresek a telefonok, napi több. Ehhez aztán semmi közünk. Csak az idő és a maradék türelem fogy vele” – számolt be egy másik budapesti rendelő dolgozója.

„Minden nap ezért telefonálnak, többen számonkérően, hogy hol van a védettségi igazolványuk, mert nem kapták meg, vajon mi lejelentettük-e” – osztotta meg tapasztalatait egy Bács-Kiskun megyei asszisztens.

„Ennél többen már csak amiatt keresnek, hogy mikor kaphatnak Pfizert” – mondta egy fővárosi háziorvos.

A beoltottakat Gulyás Gergely miniszter és Müller Cecília országos tiszti főorvos szavai is arra késztethették, hogy felkeressék háziorvosukat. Mindketten múlt héten beszéltek arról, hogy aki nem kapott védettségi igazolványt, az forduljon a háziorvosához, aki az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzíti az oltás tényét, ez alapján állítja ki a Belügyminisztérium az igazolványt. Ezt bárki ellenőrizheti, akinek van ügyfélkapu-hozzáférése, ennek hiányában viszont valóban kell a háziorvos segítsége. Sokan viszont úgy is felhívják a rendelőket, hogy a saját számítógépükről is hozzáférhetnének az EESZT-ben található felülethez. Az általunk megkérdezett háziorvosok azt mondták, napi 5-10 telefont kapnak, hogy ellenőrizzék, szerepel-e a rendszerben az oltás, illetve hogy miért nem érkezett még meg a védettséget igazoló plasztikkártya.

A napi 5-10 telefon nem tűnik soknak, ám a február óta főképp rendelési időn kívül, sokszor hétvégén is oltó háziorvosoknak és asszisztenseiknek elég nagy terhelés amellett, hogy ellátják a nem covidos betegeiket is. Mint ismert, február 4-én a legidősebb betegekkel kezdődött a háziorvosi rendelőkben az oltás, méghozzá úgy, hogy az azt megelőző pénteken tudták meg a rendelők, pontosan milyen feladataik lesznek. A háziorvosoknak és asszisztenseiknek kezdetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő heti rendszerességgel küldte az oltandók nevét tartalmazó listát, majd el kellett dönteniük, ki milyen vakcinát kaphat. Ezen túlmenően a háziorvosoknak kellett megszervezniük, hogy egyes betegeik kórházi, illetve a szakrendelői oltópontokon kapják meg a vakcinát, és bár most már jellemzően nem ők végzik a szervezést – hiszen azok, akik regisztráltak, de vakcinához még nem jutottak, az EESZT-ben foglalhatnak maguknak időpontot az oltásra bizonyos vakcinák esetén –, feladat így is akar bőven. A napi akár 100-150-es létszámú betegforgalom mellett zajlanak a második körös oltások, és közben győzködik azokat a körzethez tartozó pácienseket is, akik valamilyen okból nem regisztráltak még oltásra. E mellett kell kezelniük azokat is, akik a védettségi igazolványról érdeklődnek.

Lehetnek hibák

Ha az oltást rögzítették az EESZT-ben, akkor a Belügyminisztérium automatikusan intézi a vakcinaigazolvány kiállítását, majd postázását. A kártya jellemzően 8-10 napon belül megérkezik az oltottakhoz, ám sokan panaszkodnak arra, hogy hetekkel, sőt hónapokkal az oltásuk után sem kapták meg. A folyamatba több ponton is hiba csúszhat, például ha nem kerül be az EESZT-be az oltás, de máshol is történhet technikai hiba. És általában máshol is történik.

Egy általunk megkérdezett budapesti háziorvosnál például előfordult, hogy nem találta páciense oltását az EESZT-ben, mert elütött egy számot, de ezen egyszeri eseten kívül mindig a folyamat másik pontján, tőle függetlenül csúszott hiba a rendszerbe. Azt nem tapasztalta, hogy a kormányhivatalból küldik hozzá a betegeket, sokkal inkább maguktól hívják őt arról érdeklődve, eddig miért nem kapták meg a védettségi igazolványt, vagy hogy fent van-e az EESZT-ben az oltásuk.

Egy vidéki háziorovosnál átlagosan napi tízszer csöng a telefon emiatt, de ő sem tud felvilágosítást adni az érdeklődőknek, hogyan áll az igazolványuk kiállítása, arról csak a kormányhivatal tud információval szolgálni.

Akkor is hiányozhat az EESZT-ben az oltásra vonatkozó információ, ha azt a kórházi vagy szakrendelői (tehát nem a háziorvosi rendelőben) oltó orvos valamiért nem viszi fel a rendszerbe. A budai rendelő háziorvosi asszisztense beszámolt ilyen esetről is.

Most megint megy a cirkusz ezen is, egész nap csörög emiatt a telefon, nem tudunk normálisan dolgozni, megőrülünk

– mondja a háziorvosi asszisztens, akinek feszültségét az is növeli, hogy kollégáival együtt már januárban beoltották őket, de még ők sem kapták meg az oltást igazoló kártyánkat. „Fent van a nevünk a rendszerben, hogy megkaptuk az oltást. A legszomorúbb, hogy végigdolgoztuk a pandémiát, az elmúlt hónapokban oltottunk lényegében nap mint nap, még húsvétkor is a négy napból kettőn oltásokat szerveztünk az oltópontokra, egy éve nem voltunk szabadságon, és pont mi nem mehetünk sehova.”

A rendelő munkatársai már többször próbálták igényelni a saját kártyáikat, telefonáltak, írtak e-mailt a kormányhivatalnak, az ügyfélkapun is többször próbálkoztak. Csak egy üzenet érkezett vissza, melyben azt kérik tőlük, hogy az ügyfélkapun keresztül igényeljék meg az igazolványt

„Én februárban kaptam el a Covidot, ezért csak később, áprilisban kaptam oltást, ráadásul a főnököm oltott be a háziorvosi rendelőben. Mivel nem jött meg a védettségi igazolvány sem a fertőzés, sem az oltás után, ezért egy idő után rákérdeztem a kormányhivatalnál. Aztán még egyszer. Azóta sem kaptam meg” – panaszkodott lapunknak egy másik háziorvosi asszisztens Pest megyéből.

Már a területileg illetékes oltási munkacsoport vezetőjét is felhívtam kínomban, ott azt a választ kaptam, hogy márciusban kiküldték a kártyámat. Nem tudom, hol veszett el, mert hozzám nem ért ide

– mondja egy harmadik asszisztens. A férje sebész, őt is oltották januárban, de ő sem kapta meg a plasztikkártyát.

„Januárban és februárban kaptam oltóponton. Még nem kaptam igazolványt. Ügyfélkapun jeleztem körülbelül tíz napja, de még nem jött válasz” – így egy vidéki asszisztens.

Egyik beszélgetőtársunk szintén felemlegette, hogy egy éve nem tud szabadságra menni a járvány miatt, és amikor megtehetné, akkor az igazolvány hiánya miatt mégsem teheti meg, elszakítva érzi magát a családjától, mert a közös programnak (állatkert, kávézó, vadaspark) lőttek kártya hiányában. Eközben látja, hogy az a páciensük, akit egy vagy két héttel korábban ő oltott, lobogtatja a védettségi igazolványát. Ezért is érzi rettentő igazságtalannak, hogy ő a védettségi igazolványát négy hónapja nem kapja meg, és sehonnan nem kap segítséget.