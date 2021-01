Négy nap alatt kell 18 ezer idős beteget beoltaniuk a háziorvosoknak

Rengeteg szervezőmunkával, feszített tempóban kell beoltaniuk legidősebb pácienseiket a háziorvosoknak, akiknek hétfő délutánig kell jelezniük, a praxisukban kik, hol és mikor kapják meg a védőoltást. Papíron 1800 háziorvosnak 18 ezer időst kell beoltania február 4 és 7. között, ötezer háziorvosnak pedig meg kell szerveznie további 30 ezer ember beszállítását a megyei oltópontokra.

Jövő héten kezdődik a vakcinára regisztrált idősebb állampolgárok oltása, erről kaptak tájékoztató levelet pénteken a háziorvosok, akiknek egyben elküldték a praxisukba tartozó azon személyek listáját is, akik akár a vakcinainfo.gov.hu oldalon, akár a kormányzati levélre válaszolva kérték a vakcinát.

A csatolt lista egyben prioritási sorrend is – derül ki a levélből, amely kitér arra is, előfordulhat, hogy a listában szerepelnek olyanok, akik nem tartoznak az adott háziorvos praxisába, azonban más praxishoz sem, így őket lakcímük alapján besorolták. „Nincsenek sokan, így háziorvosi szolgálatonként csak néhány személlyel kell számolni” – olvasható.

A háziorvosoknak soron kívül kell felvenniük a kapcsolatot a listán szereplő, védőoltásra regisztrált pácienseikkel, akiket február első hetében kell beoltaniuk. A vakcináció megszervezése is a háziorvosokra marad: a korcsoporton belül az idősebbek prioritását szükséges biztosítani, a végleges oltási sorrend felállításánál pedig szükséges a háziorvos „személyes ismerete a praxisához tartozó személy jelenlegi egészségi és olthatósági állapotáról.” Vagyis háziorvos hatásköre határozni a regisztrált idős személyek olthatóságáról.

Minden regisztrált személyt be kell oltani, az oltásra a vakcinák rendelkezésre állása alapján kerül sor – áll a tájékoztatóban, amely szerint a háziorvosoknak négy napjuk van a legidősebb betegeik beoltására: a vakcinák várható érkezése alapján az oltások kezdő időpontja február 4., csütörtök, befejezése pedig legkésőbb február 7., vasárnap.

Az oltást megelőzően az oltóanyag és az oltásokhoz szükséges fecskendők, tűk a megyei kormányhivatalok járási hivatalainál vehetők át.

Modernával oltanak a rendelőkben, a betegszállítást is meg kell szervezni

Azokban a praxisokban, ahol tíz regisztrált időskorú személy oltását megszervezik, ott egy, a Moderna által előállított ampullát biztosítanak. Ebből az egy ampullából a háziorvosnak tíz ember oltását kell megoldania a rendelőben vagy szükség esetén a beteg otthonában.

Arra kérik a háziorvosokat, hogy a listán megjelölt, védőoltásra regisztrált gondozottjaik közül további hat embert válasszanak ki, akik a megyei kórházi oltóközpontban kapják meg a Pfizer által gyártott védőoltást, ahová betegszállító igénybevételével oldható meg eljuttatásuk február 4 és 7. között. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárának pénteki tájékoztatójából kiderült, hogy 5004 praxisból a sorrend szerinti hat idős embert oltják be Pfizer-vakcinával a megyei oltópontokon, vagyis a tervek szerint 30 ezer embert.

A betegszállítás elrendelése is a háziorvos feladata lesz, az oltandók be- és hazaszállítását a betegszállítók végzik. Azért csak hat ember mehet egyszerre, mert a Pfizer által gyártott oltóanyag egy ampullájából ennyien vakcinálhatók, szemben a Modernáéval, amelyből tíz embert tudnak beoltani. Ezért pontos időbeosztásra van szükség, és a háziorvosoknak ügyelniük kell arra is, hogy ha a tíz személy beoltását lehetővé tevő Moderna-vakcina ampullából megmarad valamennyi, akkor „központi visszaszállítására vagy hűtési időn túli felhasználására nincs lehetőség”, ezért a regisztráltak oltási beosztását ennek figyelembevételével kell megszervezni.

A tájékoztató szövege szerint „kiemelten fontos, hogy tíz gondozott oltását pontosan megszervezze” a háziorvos. Tekintettel kell lenniük a biztosítottak egészségi állapotára és mozgásképességére is, amit előzetes telefonos konzultáció során kell felmérniük a háziorvosoknak.

Ha tíznél kevesebb gondozott, szállítható állapotban lévő beoltására van lehetőség, az ő oltásukat a kijelölt megyei oltóponton kell biztosítani. Ennek érdekében a megyei védelmi bizottság mellett működő oltási munkacsoporttal kell a háziorvosoknak egyeztetniük.

Az EESZT-ben regisztrálják az oltásokat

Kiderül az is, hogy az oltás beadását alapvetően a rendelőkben kell megoldani, de sor kerülhet rá a beteg otthonában is, illetve szükség esetén a betegszállító szolgáltatók segítsége is kérhető a megyei oltópontokra szállítás érdekében.

Adminisztrációs feladatuk is lesz bőven a háziorvosoknak, mivel az oltások beadásának tényét és adatait az EESZT rendszerben az erre a célra kialakított felületen kell rögzíteniük a vakcináció napján, vagy akadályoztatás esetén a legrövidebb időn belül. Az egészségügyi informatikai rendszeren keresztül követik és ellenőrzik a háziorvosokat, hogy a védőoltást valóban az arra jogosult regisztráltak kapták-e meg.

Az alapellátó orvosoknak legkésőbb február 1-jén délután 5 óráig jelezniük a megyei védelmi bizottság mellett működő oltási munkacsoportnak, hogy a kapcsolatfelvétel alapján a praxisukban kik, hol és mikor kapják meg a védőoltást. A visszaigazolás alapján van lehetőség a szükséges oltóanyag mennyiség kiszállítására, amiből február első hetében 1800 háziorvosnál 18000 időskorú immunizálása történhet meg.

A háziorvosoknak a beoltottak egészségi állapotát és figyelemmel kell kísérniük, és ha az oltást követően esetlegesen nem kívánatos oltási reakció lép fel, azt a Nemzeti Népegészségügyi Központnak vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél jelenteniük kell.