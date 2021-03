Müller Cecília: Rendkívül leterheltek az intenzív osztályok

Az operatív törzs hétfői tájékoztatóját Müller Cecília azzal kezdte, hogy változatlanul kedvezőtlenek a járványügyi adatok, mert „agresszívan terjed a brit mutáns”. Két héttel ezelőtthöz képest a múlt héten 13 százalékkal nőtt az új fertőzöttek.

Rendkívül leterheltek a fekvőbeteg intézmények, az intenzív osztályok

– mondta az országos tiszti főorvos, kiemelve, hogy már 12 ezernél többen vannak kórházban, és közel 1500-an lélegeztetőgépen.

Müller Cecília azt is elismételte, hogy a brit mutáció sokkal komolyabb tüneteket okoz, és sokkal gyorsabban kerülnek rossz állapotba a fertőzöttek.

„Ha nem fertőződünk meg, azzal rendkívül sokat segítünk a családunknak, magunknak, az egész országnak, és az egészségügyi rendszernek” – mondta a tiszti főorvos, arra hívva fel a figyelmet, hogy mindenkinek nagyon fontos lenne betartani a szabályokat.

Az oltások rendben zajlanak Müller Cecília szerint. Már 2 millióhoz közelít azoknak a száma, akik legalább egyszer kaptak vakcinát.

Müller Cecília bejelentette, hogy a korábban beszállított 250 ezer adag Szputnyik-vakcinát is megvizsgálták, és elkezdenek azzal is oltani.

Az országos tiszti főorvos ismét megkérte a pedagógusokat, hogy regisztráljanak az oltásra, mert ők előrekerültek az oltási sorrendben, ugyanis a kormány nyitni akarja áprilisban az iskolákat. Hétfő éjfélig tart a regisztráció első köre.

A várandós nőknek, kismamáknak azt üzente Müller Cecília, hogy ha mennek oltatni, akkor vigyenek valamilyen igazolást arról, ami bizonyítja, hogy jogosultak az oltásra. A várandós nőknek a 12. hét után ajánlják az oltást.

Országos szinten a vírus örökítőanyaga átlagban stagnál a szennyvízben, de néhány helyen enyhe emelkedést mértek: Salgótarjánban, Szegeden, Zalaegerszegen, Székesfehérváron, és Budapest agglomerációjában mértek növekedést. Mindenhol a brit mutánst mutatták ki.

„Húsvétkor a különböző háztartásban élők ne jöjjenek össze” – kérte Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos azt is kérte, hogy a „kiscsaládok” csak olyan helyekre menjenek kirándulni is, amelyek nem túl népszerűek. A nagyszülőket szerinte meg lehet látogatni, ha be vannak oltva, de akkor is érdemes megfontolni.