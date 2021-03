Lekeverték Mihályt a Kossuth Rádióban, miután a sajtószabadságról érdeklődött

Azzal a szöveggel fojtották bele a szót egy betelefonálóba a Kossuth Rádió egyik korábbi adásában, hogy ha nem lenne sajtószabadság Magyarországon, akkor most nem is lehetne vonalban, írja a Telex.

Kossuth Rádió Jó napot Magyarország! – Mit szól hozzá? című műsora sokféle témával foglalkozik, de alapvetően a betelefonálóra épül.

2020. december 16-án például erre a kérdésre várták a választ:

Mit szól hozzá, hogy a magyar miniszterelnök a lengyelekkel összefogva sikeresen megküzdött a jogainkért, és hazánk számára is elfogadható megegyezés született az uniós csúcson, miközben a magyar ellenzék képviselői ismét hazánk megbüntetéséért harcoltak Brüsszelben?

A hallgatók többsége helyenként Dobrev Klárát és Soros Györgyöt is említve ünnepelte a magyar kormány győzelmét, de a egyik betelefonáló más állásponton volt.

Mihály azzal telefonált, neki déjá vu érzése van, mert nagyon hasonlít ahhoz, ami most zajlik, mint amikor az 1970-es évek diktatórikus Magyarországán sokat hallgatta az Amerika Hangja rádiót.

Úgy emlékezett erre,

akkor az Amerika Hangja rádió azt mondta, hogy rendkívül fontos a jogállamiság megléte, aminek eleme, hogy független legyen a bíróság, legyen független a törvényhozói szerv és a végrehajtó szerv. És a negyedik pedig, hogy legyen független a sajtó. Legyen szabad a sajtó. Most önök úgy tették fel a kérdést, hogy az ellenzék képes volt Magyarország ellen dolgozni Brüsszelben. Már a megközelítés is borzalom. Tizenhét évesen az Amerika Hangját kellett hallgatnom, és most ismét olyan világban élünk, hogyha szabad sajtót akarok hallgatni, akkor vagy az interneten tájékozódom, vagy pedig valamelyik nyugati sajtóterméket olvasom. Borzalom, tessék elhinni nekem.