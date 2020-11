Két és fél évet kapott a pecsétgyűrűs tatabányai nőverő

Két és fél év börtönre ítélte a Tatabányai Járásbíróság azt a férfit, aki háromszor is megverte ittasan a féltékenykedő élettársát tavaly.

Először augusztus 22-én hajnalban verte össze pecsétgyűrűs kezét ökölbe szorítva a lakásukban. A nő az ütésektől megtántorodott, közben a férfi belelökte őt a fürdőkádba, ahol tovább bántalmazta. A sértettnek bordatörése, bal fülén vérgyülem, és számos zúzódása keletkezett.

Az agresszív férfi két héttel később a tatabányai otthonuk lépcsőházában esett ököllel a nőnek, akinek újabb sérülések keletkeztek a bal fülén. Szeptember közepén szintén ököllel sújtott le a nő fájó fülére a férfi, ez a bántalmazás szintén alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására.

A rablásért korábban tíz évre ítélt férfi először csak részben ismerte be a bűnösségét a kihallgatása során, s azt állította, hogy csak egyszer ütötte meg a nőt. Az előkészületi ülésen azonban már változtatott a korábbi vallomásán, így a bíróság azonnal ítéletet is hozott. A bíróság 2 év 6 hónap börtönre ítélte a férfit, három évre eltiltotta a közügyektől, és elkobozta a pecsétgyűrűjét is. Az ítélet nem jogerős, mert az elkövető enyhítésért fellebbezett.

