Nyert ugyan a Fidesz, de komolyan megerősödött az ellenzék Mohácson

Pávkovics Gábor nyerte a mohácsi időközi választást, így újra fideszes polgármestere lesz a településnek. Pávkovics 4 708 szavazatot kapott, ami az összes leadott szavazat 56.44 százaléka. Az ellenzék közös jelöltje, Csorbai Ferenc majdnem kétszer annyi szavazatot kapott, mint legutóbb, összesen 3 369 vokssal a szavazatok 40.39 százaléka az övé.

Mohács hagyományosan a Fidesz egyik legerősebb városának számít, így nem meglepő, hogy ismét kormánypárti polgármester lett. Az már igen, hogy ilyen eredménnyel. Helyszíni riportunkban Pávkovics Gábor maga mondta el, hogy hatvan százalék alatti eredményt már csalódásként élne meg, mivel a korábbi választásokon a Fidesz itt inkább 70 százalék körül nyert. A harmadik jelölt, a Mi Hazánkos Bernáth Csilla 3,18 százalékot szerzett.

Szintén komoly pofon a kormánypártnak, hogy két választókerületet is az ellenzék nyert meg.

A harmadik és negyedik egyéni kerületben is a VAN jelöltjei nyertek, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt. Ezzel is stabil fideszes többség lesz a képviselő-testületben, mert a győzelmek miatt az egyik Fideszes jelölt kompenzációs listáról jutott be a testületbe. Az arány 8-4 a Fidesz javára.

A választásról részleteket ebben a cikkben olvashat.