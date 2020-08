Navracsicsnak a Fidesz már túl jobboldali, de Orbánnak még hisz

Navracsics Tibor a Népszavának azt mondja, továbbra sem lát olyan fejleményt, ami arra utalna, hogy a magyar demokrácia veszélyben lenne. A volt uniós biztos az EU-val ellentétben úgy véli, aggodalomra sincs ok.

A sajtószabadságot nem tiszte értékelni, nem is tesz, az Index ügyéről sem árulja el véleményét. Azt mondja, már egykedvűen hallgatja, amikor Orbán Viktor brüsszeli „libernyákokról” beszél. Szerinte a kormányfővel jóban vannak, de nem tudja, miért nem maradhatott uniós biztos.

Párttag, a Fidesz hatalmi centrumától sem ő távolodott el, a párt tolódott tőle jelentősen jobbra.

A Fideszben sokáig arra kellett ügyelni, hogy a jobboldalon lévők ne forduljanak a párt ellen. Most már inkább az a veszély, hogy a jobbközép szavazók elpártolnak a Fidesztől. Jeleznie kéne a párt immunrendszerének – s ez jelölhetné ki a határt is – , hogy középen szavazókat veszít, ezért gesztusokat kell tenni. Ezek a gesztusok most hiányoznak.