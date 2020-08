Tagadja a tiszapüspöki férfi, hogy előre eltervezte a középiskolás exe megölését

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség az elítélt védője által előterjesztett perújítási indítvány elutasítását indítványozta annak a tiszapüspöki férfinak az ügyében, aki kivégezte a 18 éves barátnőjét, mert nem akart kibékülni vele a szakítás után.

L. Csabát életfogytig tartó fegyházra ítélte a Szegedi Ítélőtábla kilenc évvel ezelőtt előre kitervelten és aljas indokból elkövetett emberölés miatt azzal, hogy legkorábban 33 év múlva szabadulhasson feltételesen.

L. Csaba és a középiskolás lány élettársi kapcsolatban élt. Miután a férfi többször is bántalmazta, a lány elhagyta, s a nagymamájához költözött. Ezután a férfi több alkalommal is megfenyegette a lányt és annak családját azzal, hogy megöli a lányt, ha nem költözik vissza hozzá. Emiatt a középiskolás lány feljelentést is tett ellene zaklatás miatt. Ezt követően a férfi arra kérte a testvérét, hogy segítsen neki hazavinnie a lányt. A férfi elhatározta, hogy amennyiben a férfi nem megy vele haza és nem vonja vissza az ellene tett feljelentését, akkor megöli.

Ilyen előzmények után a bűncselekmény elkövetésének napján a kora hajnali órákban L. Csaba és testvére bemászott a nagymama házának az udvarába, a fészerben elrejtőztek és megbeszélték, hogy amíg a férfi megöli a lányt, a testvére a ház előtt figyel.

Miután a déli órákban a férfi észrevette, hogy az exe egyedül tartózkodik a konyhában, behatolt a házba és arra kérte a lányt, hogy menjen vele haza és vonja vissza a feljelentését. A lány azonban erre nem volt hajlandó, segítségért kiabált, ekkor azonban a támadásba lendülő férfi egy késsel többször is megszúrta. A mellkasi, szívet is érő szúrások következtében a lány meghalt.

A jogerős ítélettel szemben a tettes védője nyújtott be perújítási indítványt erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettének megállapítása valamint enyhébb büntetés kiszabása érdekében, melyet a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség. Az ügyészség nem tartotta alaposnak a fellebbezést, és mivel új bizonyítékra sem hivatkoztak, ezért a perújítás elutasítását kérték.