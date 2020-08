Folyamatos bevételi rekordok után a koronavírus-járvány miatt mélyponton vannak a budapesti fürdők. Az előző évi forgalom 40 százaléka lehet csak az idei, ami 3-4 milliárdos veszteséget jelent – mondta Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. új vezérigazgatója a Világgazdaságnak adott interjúban. Az elmúlt években 20 milliárd forint értékű beruházást önerőből finanszírozó cégnél a likviditásmenedzselés lett volna az év kihívása a Covid-19 nélkül is.

Szűts Ildikó közölte, hogy a Király fürdő felújítása elmarad. A beruházás 3,5 milliárd forintos nagyságrendben szerepelt az előző vezetőség tervében. Ezt leállították, a fürdőt már nem is tudják megnyitni, mert 2018 óta nincs ÁNTSZ-engedélye. Olyan lepusztult, hogy muszáj hozzányúlni, csakhogy most erre nem tudnak áldozni.

A Gellért fürdővel kapcsolatban a vezérigazgató elmondta, hogy tudomásuk szerint 2021. december 31-ig üzemel a hotel, ezért addig a fürdő is nyitva lesz. Ez az időszak alkalmas a tervezésre, hogy miként kell egy ötcsillagos gyógyszállót és egy ahhoz tartozó ötcsillagos gyógyfürdőt kialakítani. Mindehhez a kapcsolódó forrásokat is meg kell találni. A fürdő megsüllyedt, évek óta alá van dúcolva, a gépészete elavult. Miután hajdan a Gellért szálló a fürdővel szimbiózisban épült, amikor a szálloda felújítása elkezdődik, a fürdőének is napirendre kell kerülnie – közölte.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi/Róka László