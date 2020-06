Feljelentés, korrupció, zsarolás: négy hónap után közgyűlésezett a főváros

Négy hónap után tartott közgyűlést a főváros, így nem csoda, hogy az maratoni hosszúságúra nyúlt. A járvány veszélyhelyzet idején ugyan Karácsony Gergely hozott döntéseket – a frakciókkal egyeztetve – de így is hetvennél több előterjesztés került napirendre, amit nyolc óránál hosszabban tárgyaltak.

Karácsony: Ennek mégis mi értelme? A főpolgármester szerint a Nagykörút nem autópálya, a Budapesttől elvett pénzből pedig minden évben fel lehetne újítani a Lánchidat.

Már napirend előtt egymásnak feszültek a kormánypárti és a nem kormánypárti politikusok. Leginkább a Lánchíd felújításáról volt szó: a fideszesek Karácsony Gergely felelősségét firtatták, Tüttő Kata főpolgármester-helyettes pedig egy 2011-es jelentésre hivatkozott, ami már a felújítás mellett érvelt. Tüttő elmondta, hogy hamarosan feltételes közbeszerzést írnak ki a Lánchíd felújítására.

A közgyűlés arról is döntött, hogy 30-as sebességkorlátozást rendelnek el a hídon. Illetve a tűzijátékot is kitiltották a Lánchídról.

V. Naszályi Márta, I. kerületi polgármester egy történelemkönyvet adott át Láng Zsolt Fidesz-frakcióvezetőnek, azért, mert a budapesti Fidesz Facebook oldalára kikerült egy fotó, amin Szálasival montázsolták össze Karácsonyt. Láng van még Magyarországon néhány millió ember, akinek erről nem ugrik be Szálasi Ferenc képe.” De azt elismerte, hogy hibáztak.

Szóba került az is, hogy idén már nettó befizetője lesz az államnak a főváros. Bagdy Gábor viszont azzal támadta Karácsonyt, hogy a közgyűlés előtt pár nappal önként zárolt 65 milliárd forintot a főváros költségvetéséből. Kiss Ambrus főpolgármester-elmondta, hogy erre a kormány szolidaritási adóként nevezett elvonása miatt, illetve a főváros adókiesései, cégeinek veszteségei miatt volt szükség.

Még az omladozó Városháza felújítására sem jut pénze Budapestnek Még nem tudni, pontosan mekkora lyukat üt a járvány a fővárosi költségvetésen, csak a kormányzati elvonás mértéke látszik biztosnak. Karácsony Gergelyék mindenesetre 65 milliárdnyi forrást zároltak: utak, terek, épületek, villamossínek felújítása maradhat el.

A fontosabb döntések közé tartozott, hogy drágult a parkolás négy kerületben. Erről részletesebben itt írtunk.

További fontosabb döntések:

Gy. Németh Erzsébet ismeretlen tette ellen tett feljelentést amiatt, hogy negatív teszt nélkül küldtek vissza betegeket idősek otthonaiba.

ismeretlen tette ellen tett feljelentést amiatt, hogy negatív teszt nélkül küldtek vissza betegeket idősek otthonaiba. 1,6 milliárd forintot különített el a főváros a patkányirtás tenderre.

Vizsgálóbizottságot állítottak fel a Tarlós-éra korrupciógyanús ügyeinek feltárására.

Valamint Kerpel-Fronius Gábort vették elő, amiért a Szalai Piroska Alapítvány kuratórium elnökének állítólag azért kellett lemondania, mert a momentumos azt mondta neki – illetve emailben is leírta –, hogy csak akkor utal a főváros pénzt a vállalkozásfejlesztési közalapítványnak, ha távozik az elnök. Kerpel-Fronius szerint ez nem történt meg, a fideszesek szerint viszont, ha megtörtént, akkor az akár a zsarolás tényállását is kimerítheti, ami a Btk.-ba ütközhet, és akkor le is kellene mondania a főpolgármester-helyettesnek.

Láng Zsolt összefeszült Horváth Csabával is. A fideszes arról adott be javaslatot, hogy a 2020-ra vásárolt éves BKK-bérletek lejárati határidejét hosszabbítsák meg 2021. március 31-ig, mert sokan nem utaztak a karantén idején. A zuglói MSZP-s ezzel egyetértett, de szerinte ehhez a kormánynak kompenzálnia kellene a közlekedési vállalatot a sok milliárdos jegyárbevétel kiesések miatt. A közgyűlés az MSZP-s javaslatát fogadta el, így Karácsony fel fogja vetni azt a kormánynak.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt