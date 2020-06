Gál Kristóf: Megszerettük egymást tiszti főorvos asszonnyal

Március 13-án kapcsolódott be az operatív törzs tájékoztatóiba és összesen 97 alkalommal volt ott, egy idő után már kisajátítva a rendezői jobb oldalon található kaspót, mintegy gyökeret verve benne, erről beszélt Gál Kristóf rendőrségi szóvivő a Szeretlek Magyarországnak adott interjújában.

A színészből lett szóvivő kérdésre válaszolva arról beszélt, sztárságról azért reméli, nincsen szó, de egy idő után valóban elkezdtek utána fordulni például bevásárlás közben.

– fogalmazott, hozzátéve, ez a járvány kitörése óta viszont ez teljesen megváltozott. A napokban ebédelni mentem két kollégájával, a huszonéves pultoslány épp szedte volna neki a szelet húst, aztán felpillantott, észrevett, és keresett egy nagyobbat.

A színező felmutatásával kapcsolatban elmondta, remélte, hogy lesz olyan szemfüles újságíró, aki észreveszi, de azt nem, hogy végül ekkorát megy majd. Ráadásul bele se kalkulálta, hogy a legtöbben az M1 közvetítését nézik, ahol a képernyő alsó sávjában lévő felirat teljesen kitakarta.

Örülök, hogy ennyire pozitív kicsengése lett, már csak amiatt is, mert aznap azért halottakat is jelentettünk be, így akár ízléstelennek is bélyegezhették volna. Nyilván semmi ilyen szándékom nem volt, és szerencsére ez át is jött, megértették az emberek az üzenetet. Egyrészt azt, hogy még ebben a feszített helyzetben is fontos megőrizni a humorérzéket, másrészt pedig, hogy mi is emberek vagyunk, és értékeljük a rólunk készülő mémeket