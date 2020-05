Öngól a gyűlölködés – Czutor üzent Bayernak is

A zenész politikai támadás miatt most először tett feljelentést.

Ezek kierőszakolják maguknak, hogy egyszer csak majd ugyanúgy kezeljük a fidesz szavazót, mint hajdanán a nyilas suhancokat, vagy az AVH-st. Meg fogják csinálni, hogy a köznép úgy is bánjon majd el velük.

Ezt írta Czutor Zoltán egy Facebook-kommentjében. Bayer Zsolt a blogján válaszul azt írta, amíg a zenész akasztgatni kezd,

marad a kérdés, hogy mit csináljunk vele? Szeressük jobbá, vagy verjük agyon? Nagy dilemma ez, barátaim…

Czutor Zoltán feljelentést tett. A Népszavának most azt mondja, a posztja alatti kommentjeiben rögtön világossá tette, mire gondol. Eszébe sem jutott, hogy így kiforgatják a szavait. Fogalmazhatott volna pontosabban, de azt komolyan gondolja, hogy előbb-utóbb a gyűlölködés visszaüt. Szerinte beláthatatlan következményei lehetnek a népharagnak, amikor már mindenkinek lesz olyan szerette, ismerőse, akit nemtelenül mocskolnak.

Művészként nagyobb a felelőssége, amikor megszólal, ezért nem is marad csendben, ha ártatlanokat bántanak, igazságtalanságot lát.

Az ókori görögöknél azt a felnőtt szavazópolgárt, aki nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani a város, a polisz ügyeiben, tehát a politikában, idiótának hívták. Ha nem is idiotizmus, de rettenetes felelőtlenség csendben maradni egy olyan világban, ahol harsognak az ordas eszmék, és ezeket a legkomolyabb kommunikációs apparátus támogatja minden eszközzel.

Politikai támadás miatt most először tett feljelentést. A határpont a „verjük agyon” volt. Szerinte Bayer Zsolttal egy asztalnál simán megbeszélhetnék a történteket, de nem tartja valószínűnek, hogy a Fidesz-alapító publicistában lenne ilyen szándék.

A közbeszéd eldurvulása, a trágárság, a rágalmazás mára a tévés vitaműsorok sajátja lett, ami szerinte a

a pánik jele. Ha tényleg meggyőződésük lenne, hogy megvan a kényelmes többségük, akkor elegánsan, végtelen nyugalommal hátradőlnének és mértéktartóan beszélnének harc helyett.

Nem kell nagyon visszamenni az időben a történelmi példáért annak megértéséhez, hogy Orbán Viktor is azért beszél harcról, hogy az aggódó embereknek legyen igényük a vaskezű vezetőre.

Magyarországon a művészi karriert a politikai szimpátia mindig befolyásolta. Az aktuális ellenzék soha nem kapott tisztességes lehetőséget véleménye elmondására.

Mára az egyetlen országos könnyűzenei rádióban, ami az állami rádió része, évek óta senki nem jelenhet meg a zenéjével, aki egy kicsit is ellenzéki. Ő nem pártok, hanem értékek mellett kötelezi el magát, hiszen egy párt, ahogy a Fidesz is, homlokegyenest megváltoztathatja az általa képviselt értékeket. Keresztényi megfontolásból kicsit baloldali, kicsit liberális és konzervatív is.

Az Artisjus támogatásáról azt mondja, vérzik a szíve a háttéremberekért, de ők nem is pályázhattak az alapítványnál, amit pontosan tud Majka is. Czutor úgy tudja, a könnyűzenei szakmának szánt kormányzati mentőcsomagról a szakmai szervezetekkel nem egyeztetnek, a pénz fölött a Demeter Szilárd vezette Petőfi Irodalmi Múzeum diszponál.

A zenekara és a kiadó is pályázott. Úgy véli, ha kapnak támogatást, akkor a politikai preferencia nem játszott szerepet. Ha nem, akkor „pofára ment az osztogatás”. Ő fellépés nélkül három-négy hónapot kihúz. Ezzel nagyon jól áll zenészkollégái között. Az első meghívást augusztus 20-ára kapták. Szerinte a koronavírus-járvány miatti korlátozások legsúlyosabban az előadó- és alkotóművészeket érintik, mert azok az események valósulhatnak meg utoljára, amelyekből ők élnek.

