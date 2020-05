36 újabb magyar lett koronavírusos, hárman meghaltak

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3509 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – írja a koronavírus.gov.hu. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 451 főre emelkedett az elhunytak száma, 1396-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1662 fő. Az aktív fertőzöttek 56%-a, az elhunytak 78%-a, a gyógyultak 61%-a budapesti vagy Pest megyei. 562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 47-en vannak lélegeztetőgépen.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet. Ezért hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések lépnek életbe, és a fővárosban is megszűnik a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől a kórházi ellátások újraindításának következő üteme is megtörténik.

Tegnap jelentette Orbán Viktor, hogy két héttel a vidéki lazítások után, Budapesten is feloldják a kijárási korlátozásokat. Ez azt jelenti, hogy a kijárási korlátozások vasárnap éjféllel megszűnnek, ezt követően a nem egy háztartásban élőktől másfél méteres távolságot kell tartani, az üzletben történő vásárlás és a tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a maszk viselése kötelező lesz továbbra is, jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szombati rendkívüli tájékoztatóján.

A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok, játszóterek hétfőtől látogathatóak, a 65 év felettiek élelmiszerüzleteket, drogériákat csak 9 óra és dél között látogathatják, mindenki más pedig az ezen kívüli időszakban. Valamennyi üzlet hétfőtől nyitva tarthat, éttermek, kávézók, presszók, bárok kerthelyiségében és a teraszán lehet tartózkodni. A strandok, szabadtéri fürdők nyitva tarthatnak. Szabadtéri múzeumok és az állatkert nyitva tarthat. A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők. A védőtávolság meglétéről mindenhol az üzemeltetőknek kell gondoskodnia.

Mintát vesznek a Pécsi Tudományegyetem egyik mintavételi pontján, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Tüdőgyógyászati Szakrendelőjében, Zalaegerszegen 2020. május 13-án. A koronavírus-szűrőprogramban a Semmelweis, a debreceni, a szegedi és a pécsi egyetem vesz rész. A programba 17 ezer 780 embert hívtak meg véletlenszerűen kiválasztva. Ők életkorra, nemre és regionálisan is reprezentálják a magyar társadalmat. MTI/Varga György