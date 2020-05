Feljelentette a 18 éves fiát egy tolnai nő, mert verekedett és lopott

Feljelentette a fiát egy tolnai édesanya, mert ellopott egy láncfűrészt az otthonukból, és lenyúlta az apja telefonját.

Kiderült, hogy a fiú nemcsak a szüleitől, de egy az utcán parkoló kocsiból is lopott. Elvitte a slusszkulcsot, egy vadászbicskát, egy kábelköteget és több ezer forintot is. A fiatal a szülei házának udvarán levő melléképület ajtaját is kifeszítette, és ellopott egy flexet és kettő gravírozókészletet.

A tolnai nyomozók a 18 éves elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki háromrendbeli lopás gyanúja miatt. A fiú a bűncselekmények elkövetését csak részben ismerte el. A kutatás során azonban a lopott tárgyak egy része előkerült. Kiderült továbbá az is, hogy a fiú korábban bántalmazta is az édesapját, ezért súlyos testi sértés kísérlete miatt is felelnie kell.