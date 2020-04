A Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot is lezárják

– tudatta közleményben Karácsony Gergely. A főpolgármester korábban arról írt, hogy Budapest „hermetikus lezárását” nem tartja jó ötletnek, de a kijárási korlátozások szigorításáról egyeztet a budapesti rendőrfőkapitánnyal.

Ezekre az intézkedésekre az ad lehetőséget, hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy a húsvét idejére polgármesteri hatáskörbe adja a szigorításokat. Azonban a döntést alátámasztó rendelet még késő este sem jelent meg.

– írta a főpolgármester.

„Terdik Tamást, Budapest rendőrfőkapitányát arra kértem, a rendőrség szerezzen érvényt a lezárásokról szóló döntésemnek. Utasítottam Handl Tamást, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetőjét, hogy munkatársaival mindenben legyen a BRFK segítségére. Egyben utasítottam a BKK-t, hogy erre a négy napra függessze fel a 26-os busz közlekedését, valamint a jelzett időszakban ne álljon meg a 4-es és a 6-os villamos a Margitszigetnél” – álla közleményben.

Tisztában vagyok vele, hogy a döntés a kikapcsolódni vágyó budapestiek körében népszerűtlen lehet, sokaknak okoz kényelmetlenséget. A járvány terjedésének megfékezése azonban most nehéz döntéseket tesz szükségessé. Kérem a budapestieket, maradjanak otthon az ünnepek alatt is. Azzal tesszük a legtöbbet a szeretteinkért, ha nem látogatjuk meg őket. Tudom, nehéz, de ha betartjuk a korlátozó intézkedéseket, akkor túl leszünk ezen is