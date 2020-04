Orbán: meghosszabbítjuk a kijárási korlátozást, a polgármesterek szigoríthatnak húsvétra

A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy

meghosszabbítják az eredetileg szombatig tartó kijárási korlátozást, ezúttal határozatlan időre, amit hetente felülvizsgálnak majd,

azt pedig a polgármesterekre bízzák, hogy húsvét idejére, vagyis hétfő éjfélig szigorítanak-e a saját településükön a korlátozó intézkedéseken.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az eddigi korlátozások a polgármesterek és a járványügyi szakértők szerint is értelmesek és sikeresek voltak, lelassították a járvány terjedését. Arra kért mindenkit, hogy továbbra is tartsa be a korlátozó szabályokat, az emberek kerüljék a csoportos összejöveteleket, tartsák a távolságot a közterületeken.

Fogadjuk el, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint amilyenek a húsvétjaink lenni szoktak

– mondta.

Mindez azt jelenti, hogy alapvetően ugyanazok a szabályok érvényesek, mint eddig, és amiket a kijárási korlátozás kihirdetésekor ebben a cikkben szedtünk össze:

Ugyanakkor várhatóan jó néhány település fog korlátozó intézkedéseket hozni a négynapos hétvégére, ezt több, a turisták körében népszerű célpont már meg is tette, most viszont kormányzati felhatalmazást is kaptak ehhez: