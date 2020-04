Jáksó László távozott a Sláger FM-től

Nem folytatja tovább a közös munkát a Sláger FM és Jáksó László, a Sláger Reggel műsorvezetője – tudta meg a Media1.

Ma reggel már nem is Jáksó vezette a Sláger Reggel című műsort, hanem eddigi műsorvezetőtársai, Viktorin Tamás és Pordán Petra. Jáksó László a Media 1-nek megerősítette távozását, a jövőben a kreatívigazgatói feladatokat sem látja már el. Jáksó azt nyilatkozta, a rádióval kötött titoktartási szerződés alapján sem ő, sem a rádió nem árulhat el részleteket távozásáról.

A jövőjével kapcsolatban annyit mondott, hogy

eddig is elvoltam, vidám voltam, ezután is az leszek, és ők is. Eddig is mindenki nagyon szeretett mindenkit és most is.