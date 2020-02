Május 16-án rendezik az első Pride felvonulást vidéken

Egy hatnapos fesztivál zárónapján, május 16-án lesz a Pécs Pride felvonulás- írja a szabadpecs.hu. Az eseményt a Diverse Youth Network nevű szervezet szervezi.

A pécsi portál azt írja:

a leglátványosabb rész, a büszkeségmenet, egy táncos, zenés, színes, látványos felvonulás, (igen, adott esetben még mindezeken túl jelmezes felvonulás is) azonban hazánkban mindeddig csak Budapesten volt, tavaly jelentették be azt a pécsiek, hogy vidéken elsőként ők is megszervezik a felvonulást.