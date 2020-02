Beer Miklós ajtót nyit azokra, akiket senki sem látogat

Fogyatékosotthont támogat az alapítványa.

A Szent Ferenc Szegényei Alapítvány azt az ipolytölgyesi otthont segíti, ahol 150 fogyatékkal élőt gondoznak 22 évestől 80 évesig. A Katolikus Szeretetszolgálat Szent Erzsébet Otthonának vezetőjével egyeztetve a 750 ezer forintból mozgásterapeutát szerződtetnek.

A gondozottak többsége súlyosan, halmozottan fogyatékos, nagy részüket legfeljebb évente, vagy egyáltalán nem látogatják.

Közülük sokakkal – állapotuk miatt – nem, vagy csak egészen kis mértékben lehet kommunikálni, így azt sem tudni, mit éreznek, gondolnak, mennyit fognak fel a külvilágból – idézte az alapítvány honlapja az otthon vezetőjét. Szalai Zsuzsanna közölte, nagyon örülnének önkéntesek jelentkezésének is.

Beer Miklós, az alapítvány kuratóriumának elnöke is jelezte, hogy nagyon hálás az adományokért is, de nemcsak pénzzel, hanem idővel, odafigyeléssel, szeretettel is lehet támogatni másokat. Úgy fogalmazott: nyissunk ajtót azokra, akik erre várnak!

Jézus az elesettekkel, a szegényekkel, a kiszolgáltatottakkal azonosította magát, amikor azt mondta: »éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, beteg voltam, és meglátogattatok…«

Beer Miklós jelezte: vallástól, felekezettől, bármiféle hovatartozástól függetlenül hív mindenkit egy emberibb életre.

