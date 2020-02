Békés megemlékezővé avatta a kormánymédia a Légió Hungária vezetőjét

Igen furcsa szemszögből számolt be tegnap a kormánypárti Hír Tv az úgynevezett „kitörés napjához” kapcsolódó eseményekről – szúrta ki a Mérce.

A kormányhű médiában „Antifasiszta tüntetők zavarták meg a kitörés napi megemlékezéseket” címmel számoltak be a szélsőjobboldali gyűlésről és megemlékezésről. A Mérce értékelése szerint a televízió szándékosan egységes, összefüggő eseménysornak mutatta be a Városmajorban a német-magyar szövetséges csapatok sikertelen, 1945-ös kitörésére, mint hőstettre emlékező eseményt, a számos szélsőjobboldali által is látogatott emléktúra indulását a Várból, valamint azt a kiállítás-megnyitót, amelyen V. Naszályi Márta I. kerületi, Őrsi Gergely II. kerületi ellenzéki polgármesterek közösen vettek részt Pokorni Zoltán XII. kerületi fideszes kerületvezetővel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel, valamint Ungváry Krisztiánnal, az ötletgazda történésszel.

A kormánypárti televízió anyaga ráadásul a kiállítás-megnyitó kapcsán is csupán Pokorni Zoltánt idézte, V. Naszályi Mártától, Karácsonytól egy szó sem került be a bejátszóba, csak annyit említettek meg, hogy a három kerület közösen nyitotta meg az eseményt.

Szó volt még a riportban arról a 6 baloldali demonstrálóról is, akik a Bécsi kapu tetejéről szovjet katonaindulókkal és más antifasiszta dalokkal, zászlókkal demonstráltak a szélsőjobbos túrán résztvevők ellen, róluk azt sejteti a riport, hogy a kiállítás-megnyitó elleni is tiltakoztak, holott ez nyilvánvalóan nem igaz.

A Mérce szerint még is az volt a legfurcsább, hogy a Hír TV egyenesen a szélsőjobboldali esemény egyik fő szónokát, a Légió Hungária vezetőjét, Incze Bélát szólaltatta meg, mint „békés emlékezőt.” Azt az egyetlen mondatot idézték be tőle, amely szerint

Az antifasisztáknak pedig azt szeretném megköszönni, hogy azt a hangulatot, mely annak idején is uralkodott Európában, a második világháború ideje alatt, megteremtik nekünk!

Majd az eseményt hangos dobolással zavarni igyekvő antifasiszta dobosokról láthatunk még képeket, akik alapján a Hír TV általánosítva „rózsaszínbe öltözött demonstrálókról” beszélt.