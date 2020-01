Gyurcsány alig várja, hogy Orbán végre kormányozzon

Az InfoRádió előzetest közölt Gyurcsány Ferenc szerda esti interjújából, amelyben a volt kormányfő arról beszélt, hogy megítélése szerint Orbán Viktor most komoly bajban van. Már nincs elég ideje a nagy ellátórendszerek reformjára, politikai mozgástere pedig leszűkült.

A Demokratikus Koalíció elnöke bízik abban, hogy a Fidesz valóban kormányozni fog a következő két évben, ahogy ezt a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján megígérte, de nincsenek komoly reményei az eddigi teljesítmény alapján.

Legyen igaza a miniszterelnöknek, én azt mondom! Sok kormányzást – amit mi erről gondolunk – azért nem mutattak eddig. Ha az lesz a kormányzás, hogy kifestik a kórházi várótermeket, az még nem teszi rendbe az egészségügyet. Szurkolok, azzal együtt, hogy némi tapasztalattal a kormányzásról azt gondolom, hogy ha valaki a félidőben kezd el kormányozni, nagy dolgot már nem tud csinálni. A nagy dolog mindig ellentmondásos, időnként fáj valakinek, de két év alatt nem is érnek be a gyümölcsei. Azt gyanítom, bajban van a miniszterelnök, hogy most mit csináljon.