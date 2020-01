Anyagi gondok miatt ölte meg élettársát a zalaegerszegi férfi

Anyagi okok miatt akart meghalni az a zalaegerszegi pár, amelynek férfi tagja megölte élettársát – erről a Zaol.hu-nak beszélt Pirger Csaba, a főügyészség sajtószóvivője. Mint megírtuk, az 53 éves férfi szombat délelőtt maga ment be a rendőrségre, hogy bejelentse a gyilkosságot.

Az eddig feltártak szerint a 2008 óta együtt élő pár súlyos anyagi gondokkal küzdött, jelentős tartozást halmozott fel, és mivel az albérletük fizetésével is komoly gondjaik voltak, hajléktalanság várt rájuk. Ezért döntöttek úgy, hogy megölik a kutyájukat, majd véget vetnek az életüknek, de ennek pontos idejét előre nem beszélték meg. A férfi szombat délelőtt előbb megfojtotta a kutyát, majd az asszonyt is, ám a zalai hírportál szerint már nem volt ereje ahhoz, hogy saját magával is végezzen, ezért inkább értesítette a rendőrséget.

A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

Figyelem! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Kiemelt kép: iStock