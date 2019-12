Győri gyerekgyilkosság: Megindokolta a bíróság, miért nem vonták kétségbe a szakértői véleményt

Egymást követik majd a vizsgálatok a győri gyerekgyilkossággal kapcsolatban, többek között a Magyar Igazságügyi Szakértői kamaránál is vizsgálat indul. Ez deríti majd ki, hogy a pszichológus és elmeorvosi szakértő miért nyilatkozott pozitívan a gyerekeit vasárnap megölő H. G.-ről a júniusi gyermekelhelyezési perben, de a hvg.hu most annak próbált utánajárni, hogy a bíróság miért nem kérdőjelezte meg a szakértői véleményéket. A sajtóosztály válaszában arról írt, hogy

erre nem volt jogszabályi lehetőségük,

mivel a hatályos törvény alapján ezt akkor tehetik meg, ha a szakértői vélemény hiányos, homályos, önmagával vagy a perbeli adatokkal ellentétes, vagy a helyességéhez nyomatékos kétség fér.

Megítélésük szerint ezek egyike sem állt fenn. A bíróság azt is hozzátette, hogy a szakértői véleményt az ügyészség és az anya is elfogadta. A hvg.hu ezek után a Vas megyei ügyészséget is megkérdezte, miért nem kérdőjelezték meg a szakértő véleményét. Innen azt a választ kapták, hogy