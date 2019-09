„Most már együtt halunk meg” – mondta élettársának az ózdi gyilkos a fiai megölése után

Meghosszabbította a Miskolci Törvényszék annak az ózdi férfinak a letartóztatását, aki végezni akart az élettársával, de végül a nő segítségére siető nevelt fiainak az életét oltotta ki tavaly novemberben.

A férfi az éj leple alatt támadt az alvó élettársára, akit egy 33 cm hosszúságú késsel mellkason szúrt. A zajra felébredtek a nő gyermekei, akik megpróbálták édesanyjukat megvédeni, azonban férfi a a két fiúra is késsel támadt, miközben azt hangoztatta „megöllek benneteket”. Az egyik kamaszt mellkason, a másikat pedig a háta bal oldalán szúrta meg, mindketten azonnal meghaltak.

A férfi ezután kulcsra zárta a bejárati ajtót, a kulcsot pedig a párnája alá rejtette, megszurkált élettársát az ágyra fektette és magát is megsebesítette. A nő hiába könyörgött neki, hogy engedje ki a házból, a férfi azt mondta erre, hogy „most már együtt halunk meg”.

Az asszonynak később sikerült kijutnia a lakásból az utcára, ahol a szomszédoktól kért segítséget. A vérfürdő utána az asszonyt és a férfit is azonnal kórházba vitték. A 43 éves asszony esetében a mellkasból lefelé hatoló szúrás jelentette a legnagyobb veszélyt, amely a tüdő alsó lebenyét és a májat is károsította. Az elkövető pedig nyaki tájon okozott felületi sérüléseket magának, a mellkas átszúrása viszont komolyan roncsolta a tüdejét. Ezért az édesanyán és az elkövetőn is két-két életmentő műtétet kellett végrehajtani.

A kettős gyilkossággal vádolt férfi beismerő vallomást tett a kihallgatása során. Bűnösségének megállapítása esetén 20 évig terjedő vagy akár életfogytig tartó fegyházat is kaphat. A bíróság álláspontja szerint a büntetés mértékére figyelemmel tartani lehet attól, hogy a férfi szabadlábra kerülése esetén megszökne vagy elrejtőzne a hatóságok elől. De megalapozottan feltehető az is, hogy a férfi megpróbálná megölni az élettársát, vagy újabb bűncselekményt követne el. A fenti indokokra tekintettel a Miskolci Törvényszék meghosszabbította a hidegvérű gyilkos letartóztatását.