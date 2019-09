Agysérülést szenvedett, részlegesen lebénult a ráckevei tömegverekedésben vasvillával fejbe szúrt férfi

Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas tömegverekedés és lövöldözés volt egy drogügylet miatt pár nappal ezelőtt Ráckevén. A balhé során két család esett egymásnak vascsövekkel, kardokkal, szablyákkal és vasvillákkal.

A két helyi család és egy harmadik, szintén Ráckevén lakó dinasztia tagjai között már napok óta feszült viszony volt. Ezt egymás családtagjainak bántalmazása váltotta ki.

K. Zoltán a családtagjaival, valamint a másik baráti família tagjaival gyűlt össze a harmadik, velük haragban álló család ráckevei házánál. Szóváltásba keveredtek velük és azt kiabálták nekik, hogy „büdös dögevők, meghaltok!”. Ezt követően legalább háromszor a szomszédos telek irányába lőttek.

A két baráti család tagjai ezt követően rátámadtak Sz. J.-re és családjára. K. Zoltán a hatalmas tömegverekedés során egy vasvillával fejbe szúrta az ismerősét. Kiderült, hogy a vasvillával fejbe szúrt férfi agysérüléssel és a jobb végtagok részleges bénulásával járó nyílt koponyatörést szenvedett. Időközben a támadókhoz csatlakozott egy újabb személy, akinek a kisteherautójáról a támadók további vascsöveket, kardokat és ütlegeket vettek magukhoz. A ház előtt mintegy 15 percig tartó tömegverekedés alakult ki, melyben a gyanúsított egészen a rendőrség megérkezéséig aktívan részt vett.

K. Zoltán a balhét követően elhagyta a helyszínt, később könnyű sérüléseinek ellátására kórházba ment. K. Zoltán cselekménye életveszélyt okozó testi sértés és csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság megállapítására alkalmas. A bíróság az indítványt megvizsgálta, a gyanúsítottat meghallgatta.

Az ügyészi indítványtól eltérően a bíróság azt is megállapította, hogy K. Zoltán cselekedete alkalmas lehet akár az emberölés kísérletének a megállapítására is.

A bíróság a gyanúsított letartóztatását azért rendelte el 1 hónapra, mert álláspontja szerint a bűncselekmény jellege és kimagasló tárgyi súlya (5 évtől 18 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető), a gyanúsított személyi körülményei miatt alappal lehet tartani a szökéstől, elrejtőzéstől, a tanúk befolyásolásától, valamint a bűnismétlés veszélyétől is.

A gyanúsított és védője fellebbezett, ezért a döntés nem végleges, de végrehajtható.