Szülők gyűjtenek a tantermek felújítására, miután olyan sok a penész, hogy az már káros az egészségre

Pénzt gyűjtenek a szülők a tantermek felújítására egy etyeki iskolában, számolt be az esetről az RTL Híradó.

Az intézményben ugyanis olyan sok a penész, hogy az már káros az egészségre.

A régi melléképületben alsósok tanulnak, a szülők pedig azt vették észre, hogy az asztmás és allergiás gyerekek egyre többször betegek. Miután a termekben már furcsa szagot is lehetett érezni, a szülők kérésére a tanév végén az önkormányzat méréseket végeztetett az épületben, a vizsgálatok pedig be is bizonyították, hogy a termekben az egészségre káros mennyiségű penész található.

A szülők szerint már tarthatatlan az állapot, az épületet eddig is csak ők újítgatták. Az igazgató szerint a fenntartó tankerület ígért légtisztítókat.

A polgármester azt mondja, az épületet már több mint tíz éve bontásra ítélték.