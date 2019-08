Hiába cserél plakátokat a Coca-Cola, a fideszes képviselőnek ez kevés

Egy csatát megnyertünk! A harc folytatódik! A Coca-Cola fejezze be az LMBTQ propagandát Magyarországon!

– írta ki Facebookra Boldog István fideszes képviselő, miután a Coca-Cola bejelentette, hogy lecserélik a homoszexuális párokat ábrázoló plakátjaikat.

Megkeresésünkre a Coca-Cola közölte, hogy a kampány a Sziget indulásával a második szakaszába lépett, szerdától a Szigeten és a hirdetési felületeiken is a szivárványos címkével ellátott 0,5 literes palackos Coca-Cola és Coca-Cola zero áll a középpontban. A kampányt eredetileg is így tervezték.

Azaz sem Boldog István, sem a Hit Gyülekezete, sem a plakátrongálók, sem a többi homofób nem nyert semmiféle csatát.

Boldog István volt egyébként az a képviselő, aki a Pride betiltását is követelte a Parlamentben. Sőt, egy törvényjavaslatot is átadott erre vonatkozóan a Fidesz-frakciónak, de legnagyobb bánatára csak berakták azt egy mély fiók sötét aljára.

Az egész homofób hisztériának mindössze annyi hatása volt, hogy világszerte szörnyülködhettek rajta egy sort a lapok.

Kiemelt kép: MTI / Bugány János