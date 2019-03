Kevés az orvos, kevés a tűzoltó

Legalább 26 ezer olyan orvos és ápoló hiányzik az alapellátásból, a járó- és fekvőbeteg-ellátásból,

akivel kiegyensúlyozottabb egészségügyi rendszert lehetne biztosítani – mondta a Világgazdaságnak a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi programjának egészségügyi fejezetére reagálva Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke.

Magyarországon a teljes egészségügyi ellátásra vetítve egy orvosra három szakdolgozó jut, míg Európai Unióban átlagosan négy, de a fejlett országokban, mint például Hollandiában több mint hat szakápoló segíti az orvos munkáját. Ezen kívül lemaradásban vannak az alapilletmények is, még a visegrádi országokhoz képest is.

További nehézséget okoz a munkaterhelés is, az egészségügyi ágazatban ugyanis elrendelhető heti plusz nyolc kötelező munkaóra, vagyis az ágazatban dolgozók évente akár 400-416 órával is többet dolgozhatnak legálisan, további önkéntes, hatszor 12 órával hetente ez a szám 1040 óra is lehet.

Ugyancsak súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek a tűzoltók is – erről már a Népszava írt hétfőn. A lap úgy tudja, hogy

az ország egész területén 15-20 százalékos a létszámhiány, vagyis egy 30 fős szolgálati csoportból 5-6, egy 20 fősből 3-4 tűzoltót kellene pótolni.

A fővárosban is vannak hasonló problémák: míg korábban százával mentek a jelentkezők, ma már nincs lemorzsolódás, mindenkit átnyomnak, mert kell az ember. Ráadásul az újoncok jelentős része hamar távozik, mert havi nettó 150 ezer forintot másutt sokkal könnyebben meg tud keresni. Hiába kap egy kezdő hadnagy 250-260 ezer forintot, oda már felsőfokú végzettség kell, és műszaki diplomával sokkal több pénzért el tud helyezkedni máshol.

A lap megkereste a katasztrófavédelmet is a tűzoltóhiánnyal kapcsolatban, ám ott azt válaszolták, hogy folyamatosan magas az érdeklődés, három-ötszörös a túljelentkezés.

Kiemelt kép: MTI/Taipusz Attila